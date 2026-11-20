Kimi Antonelli fue uno de los cinco pilotos sancionados luego de la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas.

La Fórmula 1 tendrá una clasificación particular en el Gran Premio de Las Vegas , ya que cinco corredores saben de antemano que no podrán conservar el puesto que consigan en la qualy. Oliver Bearman, Carlos Sainz, Oscar Piastri, Kimi Antonelli y Lance Stroll fueron penalizados por modificaciones en sus monoplazas, en un fin de semana marcado también por la lluvia.

El más perjudicado será Bearman, quien deberá largar desde el fondo de la grilla. Haas reemplazó varios elementos de su unidad de potencia, entre ellos el motor de combustión interna, el turbo y el MGU-K. La acumulación de cambios le costó al británico una sanción de 35 posiciones, por lo que tendrá que apostar a una remontada en el circuito callejero estadounidense.

Por su parte, Piastri perderá diez lugares por utilizar su quinto motor de combustión interna de la temporada, cuando el reglamento permite cuatro sin castigo. De esta manera, el australiano de McLaren no podrá partir más adelante del undécimo puesto, incluso si consigue el mejor tiempo. Su compañero Lando Norris, en cambio, incorporó el turbo actualizado de Mercedes sin recibir una penalización.

Una situación similar atravesará Sainz, quien retrocederá diez posiciones después de que Williams decidiera instalarle su quinto turbo del año. Alexander Albon también contará con la evolución del fabricante alemán, aunque permanecerá dentro de los límites reglamentarios y podrá mantener el lugar que obtenga el sábado.

En Mercedes, Antonelli tendrá una sanción de cinco puestos por incorporar su sexto motor de combustión interna. Como ya había excedido anteriormente la cantidad autorizada, el castigo será menor al de una primera infracción. El italiano también estrenará el nuevo turbo, mientras que George Russell continuará con la versión anterior.

El quinto afectado será Stroll, que perderá diez posiciones por los cambios realizados en su Aston Martin. El canadiense utilizará una nueva batería y otra centralita electrónica, con las que alcanzará su noveno sistema de almacenamiento de energía y su octava unidad de control, respectivamente.