Los dirigentes ya tienen en sus manos un boceto sobre cómo será el calendario de partidos en el inicio del año que viene

El Clausura 2026 entró en etapa de definiciones porque esta tarde se disputará el primer duelo de los octavos de final, que será entre Vélez y Belgrano, pero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya piensan en el año próximo y hay un boceto de cómo será el calendario.

Si bien lo que recibieron los dirigentes de los clubes es un primer borrador con fechas previstas y todavía resta la confirmación oficial, es decir que habrá modificaciones en el cronograma; lo cierto es que se sabe cuándo empezaría el torneo, que en lo que respecta a la tabla anual, tendrá un formato distinto.

De acuerdo al calendario, la actividad comenzaría el fin de semana que abarca del viernes 22 al domingo 24 de enero, que marcará el puntapié de un comienzo exigente porque ese mes habrá tres jornadas. Dado que entre semana se disputaría la fecha 2 y la 3 será el finde siguiente, es decir entre el 29 y el 31.

Hay que tener en cuenta que en ese boceto no están contemplados los cruces de la Copa Argentina, mientras que la fase 3 de la Libertadores, que la disputará un equipo argentino, será la primera semana de marzo.

¿Cómo seguirá la competencia? Los playoffs del Apertura 2027 se disputarían desde mediados de mayo hasta principios de junio y desde la segunda semana de ese mes se dará el mayor parate, aunque también existen chances de que se programen algunos cruces de Copa Argentina, como suele pasar.

Por último, los duelos decisivos del Clausura también están programados para realizarse entre fines de noviembre y las primeras semanas de diciembre, tal como sucedió ahora, para después darle lugar al Trofeo de Campeones.

Todavía resta que se confirme el calendario, pero lo que está claro es que desde AFA ya tienen programado un boceto de cómo será el fútbol el año próximo, a falta de que finalice el torneo local de esta temporada.