El entrenador rojiblanco pretende sumar como mínimo seis refuerzos. Se busca un arquero, un marcador central, dos carrileros, un volante central y también un delantero

El plantel de Unión continuará los entrenamientos hasta el próximo viernes 27 y luego será licenciado hasta el 26 de diciembre, cuando retome los entrenamientos para dar comienzo a la pretemporada.

Por estas horas, el DT Leonardo Madelón continúa observando a los jugadores de la Reserva para tener mayor certeza a la hora de definir quienes comenzarán a entrenar con el plantel de Primera División.

Madelón y las prioridades para reforzar el plantel

Pero a la vez, el entrenador está muy atento respecto a las posibles incorporaciones, ya que le pidió al presidente Luis Spahn sumar refuerzos en todas las líneas.

La prioridad pasa por sumar un mínimo de seis jugadores, que dependerá en buena medida de lo que suceda con aquellos futbolistas por los que continúa negociando para renovar contrato.

Uno de ellos es Cristian Tarragona y el restante es Brahian Cuello. Pero no se descarta que por ejemplo Ignacio Malcorra rescinda su vínculo de forma anticipada.

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Lo cierto es que Madelón solicitó un arquero, un marcador central, un volante central, dos carrileros y un delantero. En cuanto al arquero, es muy factible que se produzca la vuelta de Matías Tagliamonte.

En cuanto al zaguero, este viernes en Sol Play 91.5 dieron a conocer que el defensor que busca Madelón juega en Huracán. A la hora de especular, no habría que descartar los nombres de Hugo Nervo y Fabio Pereyra.

Por otra parte, también se informó que el volante central que el DT rojiblanco tiene en su radar, juega en un equipo grande de Uruguay. Un posible candidato, podría ser Eric Remedi, quien se desempeña en Peñarol.