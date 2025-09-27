Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Sportivo Guadalupe y Colón (SJ) mandan en el Clausura Chijí Serenotti

Por la fecha 5 del Clausura de Primera, Guadalupe batió a La Salle y aprovechó la victoria de Nacional ante Sanjustino para adueñarse de la punta en la zona 1

27 de septiembre 2025 · 21:24hs
El fútbol de la Liga Santafesina no se toma respiro y a pesar de la intensidad de los vientos en la zona, se concretó la quinta fecha del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti en el cual hubo triunfos importantes y que alteraron el panorama, ya que Colón de San Justo, y Sportivo Guadalupe ratificaron sus condiciones de protagonistas.

El Conquistador goleó a Academia Cabrera que tuvo jugar en menos de 48 horas, ya que el pasado jueves por la noche cerró el cuarto capítulo. Sportivo Guadalupe se adueñó en soledad de la Zona 2, ya que ganó su compromiso ante el Colegial, y Sanjustino cayó sorpresivamente ante Nacional en barrio Mataderos.

Se jugó la quinta fecha del Clausura Chijí Serenotti

Este sábado comenzó a disputarse la quinta jornada de la Copa Isósceles de la Primera División de la Liga Santafesina, fecha que tuvo el triunfo del Conquistador para seguir como líder en su zona mientras que, del otro lado, Guadalupe derrotó a La Salle y con la caída del campeón Sanjustino ante Nacional, quedó como único puntero. El lunes en el predio Nery Pumpido cierran Unión y Universidad.

-Resultados fecha 5

-Zona 1:

Juventud Unida 0 – Gimnasia y Esgrima 2 (Santiago Rizzo y Emiliano Delgado)

Deportivo Nobleza 0 – Ciclón Racing 2 (Diego Fornillo x2)

Colón de San Justo 6 (Claudio Albarracín x2, Franco Jominy x2, Ignacio Mena y Tomás Di Pietro e/c) – Academia AC 1 (Elián Aquino)

Pucará 2 (Mateo Rossi y Juan Sánchez) – Ateneo Inmaculada 2 (Máximo Monella y Conrado Peralta Pino)

-Zona 2:

Independiente 3 (Benjamín Aguirre, Marcelo Rolón y Uriel Cocco) – Vecinal Gálvez 0

Ciclón Norte 1 (Kevin Molina) – Cosmos 2 (Ignacio Insaurralde y Federico Farherr)

La Perla del Oeste 2 (Leandro Mayenfisch y Juan Muntaner) – Newell’s Old Boys 0

Sanjustino 0 – Nacional 2 (Ian Medrano y Agustín Chacón)

Sportivo Guadalupe 1 (Esteban Sanguinetti) – La Salle Jobson 0

Colón 1 (Facundo Contreras) – Náutico El Quillá 0

-Posiciones:

-Zona 1: Colón de San Justo 15; Independiente 12, Gimnasia y Esgrima 9, Universidad 8, Ateneo Inmaculada 7, Ciclón Racing 6, Academia Cabrera y Pucará 4; Unión y Nobleza 3, Juventud Unida de Candioti 0.

-Zona 2: Sportivo Guadalupe 15, Sanjustino 12, Colón y La Perla del Oeste 10, La Salle Jobson 9, Ciclón Norte y Nacional 7; El Quillá 4; Newell´s y Cosmos 3, Vecinal Gálvez 2.

-Próxima fecha:

-Zona 1: Universidad vs. Pucará, Ateneo Inmaculada vs. Colón de San Justo, Academia Cabrera vs. Nobleza, Ciclón Racing vs. Juventud Unida de Candioti, Gimnasia y Esgrima vs. Independiente.

-Zona 2: Colón vs. Unión, El Quillá vs. Sportivo Guadalupe, La Salle Jobson vs. Sanjustino, Nacional vs. La Perla del Oeste, Newell´s vs. Ciclón Norte de Cayastá, Cosmos vs. Vecinal Gálvez

