La provincia perdió 24.769 puestos formales y 3.335 empleadores, según un relevamiento basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Los datos corresponden al período comprendido entre noviembre de 2023 y agosto de 2026

La industria manufacturera fue el sector más afectado, con una pérdida de 12.306 puestos de trabajo.

La provincia de Santa Fe perdió 24.769 puestos de trabajo registrados y 3.335 empleadores entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, durante los primeros 33 meses del gobierno de Javier Milei. La caída representa una reducción del 3,9% del empleo formal y del 6,6% de las unidades productivas que cuentan con trabajadores registrados.

Los datos surgen de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) , elaborado sobre la base de los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que analiza la evolución del mercado laboral en la provincia desde el inicio de la actual gestión nacional.

El relevamiento refleja un retroceso extendido en distintas actividades económicas, aunque con fuertes diferencias entre sectores. La industria manufacturera encabezó la pérdida de puestos de trabajo, mientras que el transporte y almacenamiento registró la mayor caída en la cantidad de empleadores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UNO Santa Fe (@unosantafe)

La industria manufacturera perdió más de 12.000 empleos en Santa Fe

La industria manufacturera fue el sector más afectado por la caída del empleo registrado en Santa Fe. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 perdió 12.306 trabajadores, casi la mitad de los puestos que desaparecieron en toda la provincia.

De acuerdo con el informe, la cantidad de trabajadores del sector pasó de 137.850 a 125.544, lo que representa una contracción del 8,9%.

El segundo rubro con mayor pérdida de puestos fue transporte y almacenamiento, con 5.679 trabajadores menos y una caída del 14%. También se destacaron los retrocesos en enseñanza, que perdió 3.816 empleos, y en alojamiento y servicios de comida, con 2.081 puestos menos.

Si se consideran las variaciones porcentuales, el transporte y almacenamiento encabezó las caídas, seguido por los servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, con una contracción del 13,2%, y los servicios de alojamiento y comida, con el 13%.

La reducción del empleo también alcanzó a los servicios profesionales, científicos y técnicos, que registraron 1.866 trabajadores menos, y a los servicios de asociaciones y personales, con una pérdida de 1.285 puestos.

Cerraron más de 3.300 unidades empleadoras

El deterioro del mercado laboral santafesino también se reflejó en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados. Según CEPA, pasaron de 50.674 en noviembre de 2023 a 47.339 en agosto de 2026. En ese período desaparecieron 3.335 unidades empleadoras, una reducción del 6,6%.

El transporte y almacenamiento volvió a ubicarse entre las actividades más afectadas, con 1.431 empleadores menos, lo que representa una caída del 22,8%.

Detrás se ubicaron el comercio mayorista y minorista, con 504 empleadores menos; la industria manufacturera, con 492; y la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con una reducción de 264 unidades.

El informe también advierte que la mayor parte de la desaparición de empleadores se concentró en las empresas de hasta 500 trabajadores. Ese segmento perdió 3.336 unidades, mientras que las firmas con más de 500 empleados pasaron de 115 a 116.

Las empresas más grandes también redujeron sus plantillas

La pérdida de puestos de trabajo alcanzó a empresas de todos los tamaños. Del total de 24.769 empleos registrados que desaparecieron en Santa Fe, 18.608 correspondieron a firmas de hasta 500 trabajadores, equivalentes al 75,1%.

Por su parte, las empresas con más de 500 empleados redujeron sus plantillas en otros 6.161 puestos, el 24,9% del total.

En términos relativos, las firmas de hasta 500 trabajadores registraron una contracción del 3,8% en sus dotaciones, mientras que en las grandes empresas la caída llegó al 4,2%.

De esta manera, el impacto sobre el empleo formal no quedó limitado a las pequeñas y medianas unidades productivas, sino que también alcanzó a las compañías de mayor tamaño.

Los sectores que lograron generar nuevos puestos de trabajo

En medio de la contracción general, algunas actividades consiguieron aumentar la cantidad de trabajadores registrados durante el período analizado.

La administración pública, defensa y seguridad social obligatoria sumó 2.135 puestos, mientras que salud humana y servicios sociales incorporó otros 1.852 trabajadores.

También mostró un crecimiento la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 1.488 empleos adicionales. A su vez, la intermediación financiera y los seguros sumaron 835 puestos, y las actividades administrativas y servicios de apoyo incorporaron 779 trabajadores.

Sin embargo, el crecimiento de estos sectores no alcanzó para compensar las pérdidas de empleo registradas en las actividades más golpeadas.

El informe de CEPA ofrece una radiografía del empleo formal en el conjunto de la provincia de Santa Fe y no incluye una desagregación específica para Rosario. Por lo tanto, los datos permiten dimensionar la magnitud del retroceso laboral a nivel provincial, pero no establecer cuántos de los puestos perdidos corresponden a esa ciudad o al departamento Rosario.