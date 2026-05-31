Crece la tensión en Sauce Viejo: denuncian "descuentos ilegales" a trabajadores por paros en la municipalidad

Desde el sector de los trabajadores municipales nucleados en Asoem acusaron al mandatario local de "disciplinar, amedrentar y castigar" mediante retenciones económicas el ejercicio del derecho constitucional a la huelga.

La tensión política y gremial en la vecina ciudad de Sauce Viejo sumó un nuevo y gravísimo capítulo que recalienta el frente laboral. A través de un duro comunicado de base, sectores afines a la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Asoem) denunciaron públicamente que el intendente Mario Claudio Papaleo aplicó, por segunda vez consecutiva, un masivo descuento de haberes en los sueldos del personal que adhirió a las medidas de fuerza dispuestas por el gremio.

La medida del Ejecutivo sauceño reabrió una profunda grieta institucional. Desde el espectro sindical calificaron la acción como un mecanismo directo de "persecución política" y un avasallamiento a las garantías democráticas elementales, argumentando que se utiliza el impacto económico directo sobre el bolsillo de los trabajadores como una herramienta de disciplinamiento social.

"No es un error administrativo ni una diferencia de criterios. Es una decisión política deliberada que busca amedrentar a quienes se organizan sindicalmente para reclamar por condiciones laborales dignas", expresaron con dureza en el texto difundido en las últimas horas.

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Angustia familiar y activación de una red solidaria

El impacto de la resolución administrativa de la intendencia golpeó de lleno en la economía doméstica de las categorías más bajas del escalafón municipal. Según remarcaron los delegados del sector, las retenciones afectaron a empleados encargados del sostenimiento de servicios públicos esenciales en los barrios de la localidad, colocándolos en una situación de "enorme angustia" al no poder afrontar gastos básicos de subsistencia familiar.

Frente a este escenario de asfixia financiera, las bases sindicales y comisiones internas resolvieron activar de manera urgente los mecanismos de contingencia:

Lanzamiento de una colecta solidaria: se puso en marcha un fondo común de asistencia y donaciones (fondo de huelga) destinado a cubrir de manera prioritaria los baches salariales de los compañeros y compañeras más damnificados por las quitas del municipio.

Estado de alerta y asamblea permanente: no se descartan nuevas presentaciones ante el Ministerio de Trabajo de la provincia para exigir la devolución inmediata de los conceptos retenidos y la apertura de una mesa de paritaria técnica sectorial.

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"Cuando se persigue económicamente a quienes reclaman, lo que está en juego ya no es solamente un conflicto paritario sectorial: es el respeto por las garantías más básicas de la convivencia democrática. Lo que sucede en Sauce Viejo es gravísimo y no puede naturalizarse", concluye el comunicado, anticipando que ante cada intento de disciplinamiento responderán con "más organización, solidaridad y lucha colectiva".