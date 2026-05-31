Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión finalmente no haría el esfuerzo por retener a Nicolás Palavecino

Mientras el futuro de Madelón capta la atención en Unión, a la par se cocinan otros temas y todo indica que el volante Nicolás Palavecino volvería a Defensa

Ovación

Por Ovación

31 de mayo 2026 · 11:33hs
Unión finalmente no haría el esfuerzo por retener a Nicolás Palavecino

En Unión no rueda la pelota, pero el mercado ya empezó a jugar su propio partido. Con el plantel de vacaciones y el cuerpo técnico alejado por unos días de la rutina diaria, el movimiento se trasladó a los dirigentes. Allí se empezarán a definir buena parte de las respuestas que el club necesita para encarar la segunda parte del año.

• LEER MÁS: Unión y Madelón, cerca de un nuevo acuerdo tras una etapa con luces y sombras

Fin de ciclo para Palavecino en Unión

La continuidad de Leonardo Madelón aparece como el tema más trascendente, aunque no es el único expediente abierto. Mientras se analiza el rumbo futbolístico, también llegó el momento de revisar nombres propios. Uno de los primeros casos que parece encontrar una resolución es el de Nicolás Palavecino.

• LEER MÁS: La apuesta que quedó a mitad de camino en Unión: el desafío pendiente con sus juveniles

Hace apenas unos días había surgido la posibilidad de que Unión evaluara alguna alternativa para intentar extender el vínculo del mediocampista. Sin embargo, con el correr de las horas esa opción fue perdiendo fuerza hasta quedar prácticamente descartada.

• LEER MÁS: Nada para reprochar: Unión le ganó al mejor equipo y terminó perdiendo con el campeón

Todo indica que el futbolista volverá a Defensa y Justicia una vez que expire el préstamo (llegó sin cargo y sin opción). Una operación que en su momento representó una apuesta interesante para reforzar una zona sensible del campo, pero que nunca terminó de generar el impacto esperado.

Nicolás Palavecino

Palavecino transitó un semestre de altibajos. Tuvo oportunidades, contó con minutos importantes y por momentos dejó señales positivas. Sin embargo, jamás logró transformarse en una pieza indispensable dentro de la estructura del equipo. Con el paso de las fechas fue perdiendo influencia y terminó ocupando un rol secundario en la consideración futbolística. Una situación que terminó inclinando la balanza a la hora de evaluar su continuidad.

• LEER MÁS: Artime confirmó las gestiones por Cardozo y Unión se mantiene firme en la cláusula

Por eso, mientras la atención del hincha sigue puesta en el futuro del entrenador y en los refuerzos que puedan llegar, en Unión ya empiezan a aparecer las primeras definiciones silenciosas. Una de ellas parece tener como protagonista a Palavecino, cuyo ciclo en Santa Fe estaría llegando a su punto final.

Unión Nicolás Palavecino Defensa
Noticias relacionadas
artime confirmo las gestiones por cardozo y union se mantiene firme en la clausula

Artime confirmó las gestiones por Cardozo y Unión se mantiene firme en la cláusula

leonardo madelon y union, cada vez mas cerca de seguir juntos

Leonardo Madelón y Unión, cada vez más cerca de seguir juntos

la reserva de union fallo en casa ante gimnasia (m) y dejo pasar una chance clave

La reserva de Unión falló en casa ante Gimnasia (M) y dejó pasar una chance clave

racing de estrasburgo viene por del blanco y union suena con una venta millonaria

Racing de Estrasburgo viene por Del Blanco y Unión sueña con una venta millonaria

Lo último

Unión sigue sin cobrar lo de Nardoni y no logra resolver varios frentes claves

Unión sigue sin cobrar lo de Nardoni y no logra resolver varios frentes claves

Bielsa presentó la lista de Uruguay para el Mundial

Bielsa presentó la lista de Uruguay para el Mundial

Jódar ganó con una épica remontada y eliminó a Carreño de Roland Garros

Jódar ganó con una épica remontada y eliminó a Carreño de Roland Garros

Último Momento
Unión sigue sin cobrar lo de Nardoni y no logra resolver varios frentes claves

Unión sigue sin cobrar lo de Nardoni y no logra resolver varios frentes claves

Bielsa presentó la lista de Uruguay para el Mundial

Bielsa presentó la lista de Uruguay para el Mundial

Jódar ganó con una épica remontada y eliminó a Carreño de Roland Garros

Jódar ganó con una épica remontada y eliminó a Carreño de Roland Garros

Hallaron el cadáver de Carlos Ezpeleta en aguas del río Coronda, a la altura de Bajada Chiji en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos Ezpeleta en aguas del río Coronda, a la altura de Bajada Chiji en Sauce Viejo

Cayó preso por el robo a una vivienda en San José del Rincón: días antes había sido detenido por otro hecho similar

Cayó preso por el robo a una vivienda en San José del Rincón: días antes había sido detenido por otro hecho similar

Ovación
La Selección Argentina ya está en Kansas para la preparación previa al Mundial

La Selección Argentina ya está en Kansas para la preparación previa al Mundial

Suerte diferente para los elencos santafesinos en el Torneo del Interior

Suerte diferente para los elencos santafesinos en el Torneo del Interior

Las Panteras lograron imponerse a Bulgaria en Newells de Rosario

Las Panteras lograron imponerse a Bulgaria en Newell's de Rosario

Bielsa presentó la lista de Uruguay para el Mundial

Bielsa presentó la lista de Uruguay para el Mundial

Jódar ganó con una épica remontada y eliminó a Carreño de Roland Garros

Jódar ganó con una épica remontada y eliminó a Carreño de Roland Garros

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!