Unión finalmente no haría el esfuerzo por retener a Nicolás Palavecino

Mientras el futuro de Madelón capta la atención en Unión, a la par se cocinan otros temas y todo indica que el volante Nicolás Palavecino volvería a Defensa

En Unión no rueda la pelota, pero el mercado ya empezó a jugar su propio partido. Con el plantel de vacaciones y el cuerpo técnico alejado por unos días de la rutina diaria, el movimiento se trasladó a los dirigentes. Allí se empezarán a definir buena parte de las respuestas que el club necesita para encarar la segunda parte del año.

Fin de ciclo para Palavecino en Unión

La continuidad de Leonardo Madelón aparece como el tema más trascendente, aunque no es el único expediente abierto. Mientras se analiza el rumbo futbolístico, también llegó el momento de revisar nombres propios. Uno de los primeros casos que parece encontrar una resolución es el de Nicolás Palavecino.

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Hace apenas unos días había surgido la posibilidad de que Unión evaluara alguna alternativa para intentar extender el vínculo del mediocampista. Sin embargo, con el correr de las horas esa opción fue perdiendo fuerza hasta quedar prácticamente descartada.

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Todo indica que el futbolista volverá a Defensa y Justicia una vez que expire el préstamo (llegó sin cargo y sin opción). Una operación que en su momento representó una apuesta interesante para reforzar una zona sensible del campo, pero que nunca terminó de generar el impacto esperado.

Nicolás Palavecino Prensa Unión

Palavecino transitó un semestre de altibajos. Tuvo oportunidades, contó con minutos importantes y por momentos dejó señales positivas. Sin embargo, jamás logró transformarse en una pieza indispensable dentro de la estructura del equipo. Con el paso de las fechas fue perdiendo influencia y terminó ocupando un rol secundario en la consideración futbolística. Una situación que terminó inclinando la balanza a la hora de evaluar su continuidad.

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Por eso, mientras la atención del hincha sigue puesta en el futuro del entrenador y en los refuerzos que puedan llegar, en Unión ya empiezan a aparecer las primeras definiciones silenciosas. Una de ellas parece tener como protagonista a Palavecino, cuyo ciclo en Santa Fe estaría llegando a su punto final.