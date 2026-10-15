Suerte dispar para los seleccionados de la ASH en Córdoba

En la jornada inicial de la zona ascenso del Argentino de selecciones mayores, en damas, Santa Fe empató con Entre Ríos, y los varones, vencieron a Chaco

Saldo dispar para los seleccionados de Santa Fe en el debut en el Campeonato Argentino de Mayores.

El Campeonato Argentino de Selecciones Mayores de hockey sobre césped comenzó en Córdoba y se extenderá hasta el domingo 18 de octubre. Los seleccionados de la Asociación Santafesina tuvieron suerte dispar, ya que las mujeres empataron 3 a 3 en el clásico con Entre Ríos, mientras que los caballeros consiguiero imponerse por la mínima diferencia. En la presente jornada de jueves, las chicas jugarán frente a Tucumán en el Kempes, y los varones, ante Bahiense en cancha de Jockey.

El debut de Santa Fe fue de menor a mayor. El inicio le costó a la ASH ante un Entre Ríos mejor plantado que aprovechó dos fijos: el primero de Máxima Duportal (desviado) y el segundo en un penal que la defensora de River cambió por gol.

En el segundo cuarto cambió la tónica. Santa Fe creció con la conducción de Stefi Antoniazzi y avisó con un mano a mano de Amparo Mayoraz que tapó Flor Mutio. Tras un córner corto rival que salvó Lola Giauque, llegó la igualdad, mérito de la ocupación inteligente de los espacios y el control.

Hubo una buena recuperación sobre mitad de cancha de Luna Morello, quien conectó para Mayoraz. La delantera jugó al corazón del área y, ante el cierre a medias de la defensa entrerriana, la pelota le quedó servida a Morello para enviar el centro que Celina Basilio empujó por encima de Mutio para el 1-1.

Santa Fe buscó darlo vuelta con remates de Ruth Fuchs y combinaciones de ataque, pero Mutio resistió. El dominio y superioridad se tradujo en el marcador al inicio del tercer parcial, cuando Antoniazzi empujó al gol un rebote que dio Mutio tras un envío de Mayoraz en el 2-1.

Entre Ríos respondió exigiendo a Giauque, pero la ASH castigó con efectividad en sus fijos con una gran arrastrada de Rocío Caldíz para el 3-1. Sin embargo, la alegría duró poco ante el descuento de Entre Ríos a través de Valentina Márquez, tres minutos más tarde.

En el amanecer del último cuarto, un desborde de Martina Della Ghelfa culminó con un potente remate esquinado al segundo palo para el 3-3. Ambos equipos buscaron la victoria y dispusieron de algunos fijos más, pero el marcador no se movió más.

Los caballeros, con el pie derecho

El debut no fue sencillo ante Chaco. La ASH debió trabajar el partido a pleno para romper líneas orientadas a desarticular la estructura defensiva rival. Asumió el protagonismo ante un adversario que se mostró prolijo en el fondo.

Tras un desborde que Eduardo Neme transformó en un centro al corazón del área, Marcos Pratto conectó de lleno, pero su definición terminó por arriba del travesaño.

Durante la primera mitad, el conjunto santafesino presentó numerosas modificaciones, entre ellas el esperado estreno del juvenil Santiago Raviolo en el primer equipo.

Tras el descanso largo, el trámite se mantuvo en la misma sintonía y otra aproximación clara estuvo en Lorenzo Bertone, cuya ejecución pasó muy cerca del ángulo izquierdo.

Chaco intentó mediante un córner corto, con un remate cruzado que pasó cerca del palo más lejano de Santiago Recce. Más tarde, Santino Capoccetti dispuso de un mano a mano favorable para la ASH que exigió la gran intervención del arquero rival.

Tanto buscarlo tuvo su premio en el epílogo del cotejo. Después del avance de Iván Méndez por el sector derecho adversario, el volante cedió para Neme en las inmediaciones del área.

Su centro rozó en un defensor en su afán por despejar y la bocha le cayó a Gonzalo Trinchieri a la altura del punto penal, quien sacó un “misil” al ángulo del primer palo para el 1-0 final.