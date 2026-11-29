Se despiden los ministros Gutiérrez y Falistocco y comienza el mandato de Erbetta como presidente de la Corte Suprema provincial

Los miembros de la Corte Suprema de Santa Fe durante la transición hacia la nueva composición.

La Corte Suprema de Santa Fe abre una semana decisiva en la que completará su flamante composición —tras renovar a más de la mitad de sus integrantes— , una instancia que redefinirá el rumbo de la Justicia provincial .

Desde este martes, el ministro Daniel Erbetta será el presidente de la Corte Suprema durante 2027. Su elección se produjo por unanimidad en la penúltima reunión de Acuerdos, de la que participaron el actual titular del cuerpo, Rafael Gutiérrez , y el ministro Roberto Falistocco , antes de que se hagan efectivas sus respectivas salidas del máximo tribunal.

En lugar de Falistocco y Gutiérrez asumirán Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, respectivamente. Los decretos con sus designaciones ya fueron enviados al alto tribunal, que a partir del 1º de diciembre deberá tomarles juramento. La fecha concreta posiblemente surja de la reunión de Acuerdos prevista para este lunes.

La salidas de la Corte Suprema

Falistocco había adelantado que materializaría su alejamiento de la Corte Suprema sobre el cierre de noviembre, una vez finalizado el proceso administrativo de su jubilación y resuelto el caudal de trabajo pendiente.

Al efectivizar su salida, el magistrado completará tres décadas y media en el máximo tribunal de la provincia y siete mandatos como presidente.

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En el marco de sus últimos días como ministro, repartidos entre los temas pendientes de su agenda y múltiples homenajes por su vasta trayectoria —este lunes tendrá un reconocimiento en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)—, Falistocco hizo un balance de gestión ante La Capital y aseveró: “En Santa Fe dejamos una Justicia de pie y caminando”.

Por su parte, Gutiérrez, quien ingresó a la Corte Suprema en junio de 2000, también había adelantado meses atrás que dejaría el Poder Judicial a fin de año.

En paralelo a la confirmación de su salida vienen creciendo las expectativas sobre su posible postulación a la Cámara de Diputados provincial por el peronismo de cara a las elecciones locales de 2027.

Nueva atapa

La nueva Constitución de Santa Fe introdujo modificaciones estructurales en el funcionamiento del Poder Judicial y en el régimen de permanencia de sus magistrados, al fijar un límite de 75 años como edad máxima obligatoria.

Además, en 2027 y por última vez, el presidente de la Corte Suprema tendrá la responsabilidad de conducir el Tribunal Electoral santafesino.

A principios de septiembre pasado, había jurado Diego Maciel en reemplazo del jubilado Eduardo Spuler. Previamente, en febrero de 2025, la Asamblea Legislativa había aprobado con amplia mayoría los pliegos de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder.

Los tres ingresaron para reemplazar a Mario Netri —quien se retiró en diciembre de 2024— y a María Angélica Gastaldi —saliente en abril de 2025—, además de ocupar el sillón creado por la reforma judicial que amplió de seis a siete los miembros del tribunal supremo.

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Por su parte, Erbetta, quien ejercerá como presidente hasta el 31 de diciembre de 2027, adelantó su intención de profundizar reformas en distintos fueros y acelerar los tiempos de respuesta de la Justicia.

Con las salidas de Gutiérrez y Falistocco y las dos juras pendientes, el gobernador Maximiliano Pullaro concreta uno de los objetivos fijados al inicio de su gestión, en diciembre de 2023: reconfigurar el máximo tribunal de la provincia.