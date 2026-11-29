Ante el incremento de temperaturas y el avance del agua, la Municipalidad difunde medidas para evitar la aparición y picaduras de alacranes o serpientes

En el contexto de la emergencia hídrica producida por el Fenómeno El Niño , y el aumento de las temperaturas propias de esta época del año, crecen las posibilidades que aparezcan alacranes y víboras en viviendas y entornos urbanos. La Municipalidad de Santa Fe brinda recomendaciones para prevenir su presencia, y para saber cómo actuar en caso de que ello suceda.

Los alacranes son animales invertebrados artrópodos, que según la especie, pueden ser peligrosos para la salud. Pueden causar envenenamientos graves e incluso letales, pero son prevenibles y tratables. Los alacranes viven en lugares frescos, húmedos y oscuros, como depósitos, subsuelos, desagües o grietas. Aunque pueden presentarse durante todo el año, su actividad aumenta en verano y principalmente durante la noche.

Picaduras de alacranes google

Para prevenir la presencia de alacranes en el hogar se recomienda mantener limpios patios y alrededores, evitando acumular escombros, maderas y materiales de construcción; sellar grietas y orificios en paredes y pisos; colocar rejillas en desagües y burletes en las puertas; evitar la acumulación de residuos y la presencia de cucarachas; sacudir la ropa y el calzado antes de usarlos; revisar la ropa de cama antes de acostarse; y evitar caminar descalzo.

¿Qué hacer ante una picadura?

Es importante destacar que ante una picadura de alacrán no hay que realizar tratamientos ni aplicar remedios caseros en la zona afectada. Se recomienda colocar hielo sobre la picadura y asistir al centro de salud más cercano para recibir la atención y el tratamiento indicado. En el caso de niños y niñas se recomienda dirigirse al Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”.

Cabe destacar que la picadura de alacrán puede provocar complicaciones más graves en grupos de riesgo como niños menores de cinco años, personas mayores a 65, y personas con enfermedades crónicas, especialmente cardiovasculares o respiratorias. Dentro de estos grupos, es fundamental acudir de inmediato a un servicio de salud.

POLICIALES| Barrio Candioti Sur: chocó contra un edificio de 11 pisos y provocó una importante pérdida de gashttps://t.co/sCmks7DPzc — UNO Santa Fe (@unosantafe) November 28, 2026

Serpientes

La creciente que transita por estas semanas la ciudad de Santa Fe ha provocado en los últimos días la aparición de distintos animales silvestres en zonas urbanas. Entre ellos se han visto y capturado distintas serpientes que se desplazan de sus hábitats naturales en busca de refugio en lugares secos y elevados. Esto aumenta la posibilidad de encontrarlas en patios, viviendas, galpones, escombros y zonas de circulación.

Para prevenir las mordeduras de serpientes el municipio recomienda mantener los espacios exteriores limpios y desmalezados; evitar acumular escombros, leña, chapas y materiales que puedan servir de refugio para estos animales; usar pantalón largo, guantes y botas de caña alta al transitar por zonas de vegetación densa; evitar caminar descalzo, especialmente de noche; prestar especial atención en zonas inundadas, anegadas y cercanas a cursos de agua; no intentar capturar, matar, ni manipular estos animales.

¿Qué hacer ante una mordedura de serpiente?

Es importante recordar que las mordeduras son accidentales, ya que las serpientes no persiguen ni atacan a las personas. Las mordeduras ocurren al pisarlas, intentar manipularlas o acercarse demasiado. En caso que ocurra un accidente se recomienda alejarse del animal, mantener la calma e inmovilizar el miembro afectado; retirar anillos, relojes y ropa ajustada; lavar la zona con agua y jabón; no realizar torniquetes, cortes ni succionar la herida; no aplicar hielo ni sustancias o remedios caseros; y acudir inmediatamente al hospital más cercano.