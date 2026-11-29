Daniel Hadad aseguró que no será parte de la contienda política del año próximo y se negó a apoyar un frente anti-Milei. Los motivos

Daniel Hadad había coqueteado con la posibilidad de ser candidato a presidente de la Argentina. Hasta había llegado a ser rankeado en las encuestas, pero este sábado el empresario de medios aseguró que no será de la contienda para llegar a la Casa Rosada en 2027. "Sin Paso, no tengo la posibilidad de un armado político en tan poco tiempo", resaltó el fundador de Infobae.

Las declaraciones de Hadad terminan con las especulaciones sobre una posible candidatura a presidente. El propio empresario había generado esas hipótesis con intervenciones en los medios y en la opinión pública. Sin embargo, con el último cambio para las elecciones de 2027 su posición es otra.

"Me había decido, había tomado una decisión, pero en las últimas horas la política hizo una mala jugada, cambiaron las reglas de juego, suspendieron las Paso", dijo Hadad, problematizando la media sanción que el Congreso le dio a la suspensión de las primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias del próximo año, y a pesar de que todavía falta que la Cámara de Diputados trate el tema.

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En esa línea, Hadad no descartó continuar trabajando para una nueva fuerza política: "Sigo con el deseo intacto de liderar una transformación cultural, tecnológica y del empleo. No hay deseo más potente en mi vida que este. Estoy absolutamente convencido del potencial que tiene mi país".

Pero volvió a hacer hincapié en las recientes modificaciones electorales: "El cambio de reglas sobre la hora a mí me quita la posibilidad de armar en poco tiempo un partido político nacional. Con las Paso cualquier podía jugar, hoy es imposible".

Hadad proyecta su candidatura a presidente

El empresario afirmó que "no está mal modificar una ley electoral", pero criticó el momento en que se llevó a cabo. "No era para una próxima elección donde está en juego el poder", dijo en declaraciones de Radio con Vos.

Según Hadad, la decisión la había tomado y en los últimos meses ya estaba recorriendo el país. En su visita a las provincias entendió que la Argentina "necesita una renovación en la política porque debemos tener gente que entienda que el mundo que tenemos en 2026 no es el mismo que en 2020".

"El mundo cambió. La IA vino a cambiar nuestras vidas y empleo. Hay mucho trabajo para hacer y tengo la vocación. En esta oportunidad no voy a poder, pero voy a tratar de seguir colaborando para cambiar el país", completó el empresario.

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En este sentido, Hadad lanzó un tiro por elevación al gobierno de Javier Milei afirmando que "uno puede ganar una elección gritando o insultando, pero no podés lograr consenso con ese tipo de política. Ese tipo de política está terminada porque los grandes problemas del país siguen y el 20 de cada mes es un dolor para gran parte de la argentina o las aulas que no llevan a los chicos al futuro".

Sin embargo, el fundador de Infobae también apuntó contra un sector del peronismo: "Entiendo al gobierno nacional quitando las Paso porque Milei necesita generarle un problema al peronismo para definir quien lidera el partido, pero no entiendo a sectores del peronismo mirando para otro lado".

El empresario explicó que "la ventaja" de las Paso era "sumarse a un equipo existente", que ahora queda descartado. Otro camino, indicó, sería "compra un sello", pero "quedo atado a gente que no quiero".

Por último, Hadad desechó la idea de un frente anti-Milei ya que "no quiero votar al menos malo" y adelantó que en 2027 dedicará su carrera empresaria a la "educación y tecnología pensando en nuevos empleos".