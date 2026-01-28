Súper jornada de la Champions League: 18 partidos definen octavos y playoffs

Este miércoles se vivirá una jornada histórica en la UEFA Champions League, con 18 encuentros que definirán quiénes avanzan a los octavos de final y quiénes deberán jugar los playoffs. La última fecha de la fase de grupos promete emociones y sorpresas en simultáneo.
Todos los partidos comenzarán a las 17:00 (hora de Argentina) y se podrán seguir por ESPN, FOX Sports y Disney+.
Arsenal y Bayern, ya con boleto asegurado en la Champions League
Tras siete fechas, Arsenal y Bayern Múnich son los únicos equipos que ya aseguraron su lugar en los octavos de final, con 21 y 18 puntos respectivamente. Por detrás, con grandes chances de clasificar directamente, se ubican Real Madrid (15), Liverpool (15) y Tottenham (14), este último también de Inglaterra.
Batalla por los últimos puestos
Entre el sexto y el decimotercer lugar, la pelea promete ser intensa: Paris Saint-Germain, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta, todos con 13 puntos, lucharán por mantenerse entre los ocho mejores.
Otros clubes con posibilidades de acceder directamente a octavos son Inter, Juventus, Borussia Dortmund, Galatasaray y Qarabag, mientras que los equipos situados entre el 19° y el 24° —Olympique Marsella, Bayer Leverkusen, Mónaco, PSV Eindhoven, Athletic Bilbao y Olympiacos— buscarán sumar para meterse en los playoffs, aunque no deben confiarse porque hay ocho equipos más con chances de desplazarlos.
Partidos de la fecha 8 (todos a las 17)
Ajax vs. Olympiacos
Arsenal vs. Kairat Almaty
Mónaco vs. Juventus
Athletic Bilbao vs. Sporting Lisboa
Atlético de Madrid vs. Bodo Glimt
Bayer Leverkusen vs. Villarreal
Borussia Dortmund vs. Inter de Milán
Brujas vs. Olympique Marsella
Eintracht Frankfurt vs. Tottenham
Barcelona vs. Copenhague
Liverpool vs. Qarabag
Manchester City vs. Galatasaray
Pafos FC vs. Slavia Praga
PSG vs. Newcastle
PSV Eindhoven vs. Bayern Múnich
St. Gilloise vs. Atalanta
Benfica vs. Real Madrid
Napoli vs. Chelsea
Con tanta acción simultánea, la octava fecha de la Champions League será decisiva para conocer los clasificados directos y definir los playoffs, cerrando una fase de grupos que ya dejó sorpresas y promete más emociones hasta el último minuto.