Súper jornada de la Champions League: 18 partidos definen octavos y playoffs

Se disputarán 18 partidos en la Champions League, para definir la fase regular, en busca de los boletos a octavos de final y playoffs.

Este miércoles se vivirá una jornada histórica en la UEFA Champions League, con 18 encuentros que definirán quiénes avanzan a los octavos de final y quiénes deberán jugar los playoffs. La última fecha de la fase de grupos promete emociones y sorpresas en simultáneo.

Todos los partidos comenzarán a las 17:00 (hora de Argentina) y se podrán seguir por ESPN, FOX Sports y Disney+ .

Arsenal y Bayern, ya con boleto asegurado en la Champions League

Tras siete fechas, Arsenal y Bayern Múnich son los únicos equipos que ya aseguraron su lugar en los octavos de final, con 21 y 18 puntos respectivamente. Por detrás, con grandes chances de clasificar directamente, se ubican Real Madrid (15), Liverpool (15) y Tottenham (14), este último también de Inglaterra.

Batalla por los últimos puestos

Entre el sexto y el decimotercer lugar, la pelea promete ser intensa: Paris Saint-Germain, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta, todos con 13 puntos, lucharán por mantenerse entre los ocho mejores.

Otros clubes con posibilidades de acceder directamente a octavos son Inter, Juventus, Borussia Dortmund, Galatasaray y Qarabag, mientras que los equipos situados entre el 19° y el 24° —Olympique Marsella, Bayer Leverkusen, Mónaco, PSV Eindhoven, Athletic Bilbao y Olympiacos— buscarán sumar para meterse en los playoffs, aunque no deben confiarse porque hay ocho equipos más con chances de desplazarlos.

Partidos de la fecha 8 (todos a las 17)

Ajax vs. Olympiacos

Arsenal vs. Kairat Almaty

Mónaco vs. Juventus

Athletic Bilbao vs. Sporting Lisboa

Atlético de Madrid vs. Bodo Glimt

Bayer Leverkusen vs. Villarreal

Borussia Dortmund vs. Inter de Milán

Brujas vs. Olympique Marsella

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham

Barcelona vs. Copenhague

Liverpool vs. Qarabag

Manchester City vs. Galatasaray

Pafos FC vs. Slavia Praga

PSG vs. Newcastle

PSV Eindhoven vs. Bayern Múnich

St. Gilloise vs. Atalanta

Benfica vs. Real Madrid

Napoli vs. Chelsea

Con tanta acción simultánea, la octava fecha de la Champions League será decisiva para conocer los clasificados directos y definir los playoffs, cerrando una fase de grupos que ya dejó sorpresas y promete más emociones hasta el último minuto.