Uno Santa Fe | Ovación | Champions League

Súper jornada de la Champions League: 18 partidos definen octavos y playoffs

Se disputarán 18 partidos en la Champions League, para definir la fase regular, en busca de los boletos a octavos de final y playoffs.

Ovación

Por Ovación

28 de enero 2026 · 08:11hs
Súper jornada de la Champions League: 18 partidos definen octavos y playoffs

Este miércoles se vivirá una jornada histórica en la UEFA Champions League, con 18 encuentros que definirán quiénes avanzan a los octavos de final y quiénes deberán jugar los playoffs. La última fecha de la fase de grupos promete emociones y sorpresas en simultáneo.

Todos los partidos comenzarán a las 17:00 (hora de Argentina) y se podrán seguir por ESPN, FOX Sports y Disney+.

Arsenal y Bayern, ya con boleto asegurado en la Champions League

Tras siete fechas, Arsenal y Bayern Múnich son los únicos equipos que ya aseguraron su lugar en los octavos de final, con 21 y 18 puntos respectivamente. Por detrás, con grandes chances de clasificar directamente, se ubican Real Madrid (15), Liverpool (15) y Tottenham (14), este último también de Inglaterra.

Batalla por los últimos puestos

Entre el sexto y el decimotercer lugar, la pelea promete ser intensa: Paris Saint-Germain, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta, todos con 13 puntos, lucharán por mantenerse entre los ocho mejores.

Otros clubes con posibilidades de acceder directamente a octavos son Inter, Juventus, Borussia Dortmund, Galatasaray y Qarabag, mientras que los equipos situados entre el 19° y el 24°Olympique Marsella, Bayer Leverkusen, Mónaco, PSV Eindhoven, Athletic Bilbao y Olympiacos— buscarán sumar para meterse en los playoffs, aunque no deben confiarse porque hay ocho equipos más con chances de desplazarlos.

Partidos de la fecha 8 (todos a las 17)

  • Ajax vs. Olympiacos

  • Arsenal vs. Kairat Almaty

  • Mónaco vs. Juventus

  • Athletic Bilbao vs. Sporting Lisboa

  • Atlético de Madrid vs. Bodo Glimt

  • Bayer Leverkusen vs. Villarreal

  • Borussia Dortmund vs. Inter de Milán

  • Brujas vs. Olympique Marsella

  • Eintracht Frankfurt vs. Tottenham

  • Barcelona vs. Copenhague

  • Liverpool vs. Qarabag

  • Manchester City vs. Galatasaray

  • Pafos FC vs. Slavia Praga

  • PSG vs. Newcastle

  • PSV Eindhoven vs. Bayern Múnich

  • St. Gilloise vs. Atalanta

  • Benfica vs. Real Madrid

  • Napoli vs. Chelsea

Con tanta acción simultánea, la octava fecha de la Champions League será decisiva para conocer los clasificados directos y definir los playoffs, cerrando una fase de grupos que ya dejó sorpresas y promete más emociones hasta el último minuto.

Champions League Arsenal playoffs
Noticias relacionadas
La segunda edición del torneo se disputará del 1 al 8 de febrero en el Jockey Club de Rosario.

Todo diagramado para el Rosario Challenger 2026

Rey confirmó la lista de jugadores que viajan a la India por una ventana de la FIH PRO League.

Los Leones tiene plantel definido para jugar en la India

La laguna Setúbal será escenario de un sprint demostración de los nadadores.

Comienza la llegada de los nadadores de la Santa Fe-Coronda

Regatas de Santa Fe tiene todo listo para afrontar la Liga Federal de vóley.

Regatas de Santa Fe afrontará la Liga Federal en San Juan

Lo último

Unión informó que Cristian Tarragona quedó desvinculado de la investigación judicial

Unión informó que Cristian Tarragona quedó desvinculado de la investigación judicial

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Último Momento
Unión informó que Cristian Tarragona quedó desvinculado de la investigación judicial

Unión informó que Cristian Tarragona quedó desvinculado de la investigación judicial

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Cuello ya se siente parte de Unión: Quiero darlo todo por esta camiseta

Cuello ya se siente parte de Unión: "Quiero darlo todo por esta camiseta"

Ovación
Unión informó que Cristian Tarragona quedó desvinculado de la investigación judicial

Unión informó que Cristian Tarragona quedó desvinculado de la investigación judicial

Necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de Colón

"Necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de Colón"

Alonso: Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual

Alonso: "Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual"

Comienza la llegada de los nadadores de la Santa Fe-Coronda

Comienza la llegada de los nadadores de la Santa Fe-Coronda

Franco Colapinto fue segundo en una nueva jornada de test de la Fórmula 1

Franco Colapinto fue segundo en una nueva jornada de test de la Fórmula 1

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"