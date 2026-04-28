La Liga Profesional confirmó las designaciones para la jornada que definirá a los clasificados. Unión recibirá a Talleres con la obligación de ganar.

28 de abril 2026 · 18:45hs
Zunino, el árbitro para la final de Unión: antecedentes y todo el mapa de la última fecha

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer la programación y designaciones arbitrales para la novena y última fecha del Torneo Apertura 2026, una jornada que marcará el cierre de la fase regular, donde Unión se jugará a todo o nada para avanzar a octavos de final.

LEER MÁS: Unión volvió a ser Unión cuando más lo necesitaba

La diagramación no fue casual: se priorizó el descanso de los equipos que compiten en torneos internacionales de CONMEBOL y, además, se agruparon partidos entre equipos que pelean directamente por la clasificación a los octavos de final.

En ese contexto, Unión de Santa Fe será protagonista de uno de los duelos clave.

Zunino, el elegido para Unión–Talleres

El partido entre Unión y Talleres de Córdoba, que se jugará el sábado a las 18.45 en el 15 de Abril, será arbitrado por Sebastián Zunino.

Lo acompañarán:

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

VAR: Facundo Tello

AVAR: Marcos Horticolou

Se trata de una designación importante para un partido de alto voltaje, donde ambos equipos se juegan objetivos fuertes: Unión la clasificación y Talleres la posibilidad de asegurar localía en playoffs.

Cómo le fue a Unión con Zunino

El historial reciente del Tatengue con Zunino muestra un saldo relativamente equilibrado, con varios antecedentes cercanos:

En 2026 ya lo dirigió dos veces, con triunfos ante Agropecuario (Copa Argentina) e Instituto (Apertura).

En 2025 estuvo en el empate ante Belgrano (1-1).

En 2024 lo arbitró en derrotas ante Racing (2-1) y Defensa y Justicia (2-1), además de un empate frente a Instituto (1-1).

También registra una victoria en 2022 ante Arsenal (1-0).

En líneas generales, no es un árbitro con tendencia marcada, aunque sí ha estado presente en varios partidos cerrados para el equipo santafesino.

Los números de Talleres con el juez

Para Talleres, el historial con Zunino también ofrece antecedentes variados:

En 2026, triunfo ante Rosario Central (1-0).

En 2025, victoria ante Vélez (1-0) y empate ante Tigre (0-0).

También dirigió el clásico ante Belgrano (1-1) y la caída ante Boca en playoffs (2-0).

En 2024, sufrió una dura derrota ante Vélez (3-0), aunque también registra victorias amplias como el 3-0 ante Gimnasia en 2023.

Un dato a tener en cuenta: Zunino suele manejar partidos intensos, con presencia disciplinaria, pero sin perder el control del juego.

Toda la programación de la fecha 9

Fecha 9

Sábado 2 de mayo

14.00 Barracas Central – Banfield (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Eduardo Lucero

14.30 Lanús – Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carlos Córdoba

16.15 Central Córdoba – Boca (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

18.45 San Lorenzo – Independiente (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Diego Verlota

18.45 Unión – Talleres (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

VAR: Facundo Tello

AVAR: Marcos Horticolou

21.15 Platense – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Maximiliano Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Comesaña

Domingo 3 de mayo

13.30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari

Árbitro asistente 2: Gisela Trucco

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

VAR: Germán Delfino

AVAR: Jorge Broggi

16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Mihura

16.00 Racing – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Yamil Possi

AVAR: Laura Fortunato

16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Sebastián Habib

16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Marcelo Bistocco

LEER MÁS: Unión define su destino: clasificación directa o espera agónica de 48 horas

18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Ariel Penel

VAR: Felipe Viola

AVAR: Mariana De Almeida

Lunes 4 de mayo

17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Romero

19.15 Vélez – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Agustín Méndez

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal) (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

VAR: Ariel Penel

AVAR: Nelson Sosa

Noticias relacionadas
union volvio a ser union cuando mas lo necesitaba

Unión volvió a ser Unión cuando más lo necesitaba

Unión empató 2-2 con Vélez.

El uno por uno de Unión en el empate frente a Vélez

Unión empató 2-2 ante Vélez y cortó la racha de dos derrotas consecutivas.

Unión logró un valioso empate, pero aún no logró sellar su clasificación a los playoffs

union endurecio su postura y va a afa con todo contra racing

Unión endureció su postura y va a AFA con todo contra Racing

Lo último

El empleo autopartista cayó 7,7% y crece la preocupación por 2026

El empleo autopartista cayó 7,7% y crece la preocupación por 2026

Crisis universitaria: No se toma dimensión del impacto del deterioro, alertaron desde la UTN Santa Fe

Crisis universitaria: "No se toma dimensión del impacto del deterioro", alertaron desde la UTN Santa Fe

Limpieza visual en la peatonal santafesina: retiran cables en desuso y avanzan hacia el soterramiento

Limpieza visual en la peatonal santafesina: retiran cables en desuso y avanzan hacia el soterramiento

Último Momento
El empleo autopartista cayó 7,7% y crece la preocupación por 2026

El empleo autopartista cayó 7,7% y crece la preocupación por 2026

Crisis universitaria: No se toma dimensión del impacto del deterioro, alertaron desde la UTN Santa Fe

Crisis universitaria: "No se toma dimensión del impacto del deterioro", alertaron desde la UTN Santa Fe

Limpieza visual en la peatonal santafesina: retiran cables en desuso y avanzan hacia el soterramiento

Limpieza visual en la peatonal santafesina: retiran cables en desuso y avanzan hacia el soterramiento

A 23 años del desastre del Salado: memoria viva en Santa Fe, reclamo de justicia y el proyecto de un Museo de la Inundación

A 23 años del desastre del Salado: memoria viva en Santa Fe, reclamo de justicia y el proyecto de un Museo de la Inundación

Seguirá detenido el influencer Aaron Trioni: sorteaba un auto y promovía casinos online por redes sociales

Seguirá detenido el influencer Aaron Trioni: sorteaba un auto y promovía casinos online por redes sociales

Ovación
El último baile del Pulga: Colón prepara una despedida a la altura de su ídolo

El último baile del Pulga: Colón prepara una despedida a la altura de su ídolo

Unión volvió a ser Unión cuando más lo necesitaba

Unión volvió a ser Unión cuando más lo necesitaba

Unión ya tiene día y hora para jugarse todo ante Talleres en el 15 de Abril

Unión ya tiene día y hora para jugarse todo ante Talleres en el 15 de Abril

Franco Colapinto cumplió su sueño y se encontró con Lionel Messi en Miami

Franco Colapinto cumplió su sueño y se encontró con Lionel Messi en Miami

Los posibles refuerzos en Colón todavía no son tema de agenda para Medrán

Los posibles refuerzos en Colón todavía no son tema de agenda para Medrán

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica