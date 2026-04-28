La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer la programación y designaciones arbitrales para la novena y última fecha del Torneo Apertura 2026, una jornada que marcará el cierre de la fase regular, donde Unión se jugará a todo o nada para avanzar a octavos de final.
Zunino, el árbitro para la "final" de Unión: antecedentes y todo el mapa de la última fecha
La Liga Profesional confirmó las designaciones para la jornada que definirá a los clasificados. Unión recibirá a Talleres con la obligación de ganar.
Por Ovación
La diagramación no fue casual: se priorizó el descanso de los equipos que compiten en torneos internacionales de CONMEBOL y, además, se agruparon partidos entre equipos que pelean directamente por la clasificación a los octavos de final.
En ese contexto, Unión de Santa Fe será protagonista de uno de los duelos clave.
Zunino, el elegido para Unión–Talleres
El partido entre Unión y Talleres de Córdoba, que se jugará el sábado a las 18.45 en el 15 de Abril, será arbitrado por Sebastián Zunino.
Lo acompañarán:
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
VAR: Facundo Tello
AVAR: Marcos Horticolou
Se trata de una designación importante para un partido de alto voltaje, donde ambos equipos se juegan objetivos fuertes: Unión la clasificación y Talleres la posibilidad de asegurar localía en playoffs.
Cómo le fue a Unión con Zunino
El historial reciente del Tatengue con Zunino muestra un saldo relativamente equilibrado, con varios antecedentes cercanos:
En 2026 ya lo dirigió dos veces, con triunfos ante Agropecuario (Copa Argentina) e Instituto (Apertura).
En 2025 estuvo en el empate ante Belgrano (1-1).
En 2024 lo arbitró en derrotas ante Racing (2-1) y Defensa y Justicia (2-1), además de un empate frente a Instituto (1-1).
También registra una victoria en 2022 ante Arsenal (1-0).
En líneas generales, no es un árbitro con tendencia marcada, aunque sí ha estado presente en varios partidos cerrados para el equipo santafesino.
Los números de Talleres con el juez
Para Talleres, el historial con Zunino también ofrece antecedentes variados:
En 2026, triunfo ante Rosario Central (1-0).
En 2025, victoria ante Vélez (1-0) y empate ante Tigre (0-0).
También dirigió el clásico ante Belgrano (1-1) y la caída ante Boca en playoffs (2-0).
En 2024, sufrió una dura derrota ante Vélez (3-0), aunque también registra victorias amplias como el 3-0 ante Gimnasia en 2023.
Un dato a tener en cuenta: Zunino suele manejar partidos intensos, con presencia disciplinaria, pero sin perder el control del juego.
Toda la programación de la fecha 9
Fecha 9
Sábado 2 de mayo
14.00 Barracas Central – Banfield (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Eduardo Lucero
14.30 Lanús – Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carlos Córdoba
16.15 Central Córdoba – Boca (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suárez
18.45 San Lorenzo – Independiente (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Diego Verlota
18.45 Unión – Talleres (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
VAR: Facundo Tello
AVAR: Marcos Horticolou
21.15 Platense – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Maximiliano Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Comesaña
Domingo 3 de mayo
13.30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
Árbitro asistente 2: Gisela Trucco
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
VAR: Germán Delfino
AVAR: Jorge Broggi
16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Mihura
16.00 Racing – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Yamil Possi
AVAR: Laura Fortunato
16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Sebastián Habib
16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Marcelo Bistocco
18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Ariel Penel
VAR: Felipe Viola
AVAR: Mariana De Almeida
Lunes 4 de mayo
17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Romero
19.15 Vélez – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Agustín Méndez
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal) (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Ariel Penel
AVAR: Nelson Sosa