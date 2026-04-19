Talleres recibe a Riestra con la mira en los playoffs

Talleres quiere aprovechar su buen momento para dar un paso más hacia los playoffs, ante un Riestra que aún no ganó. Unión, pendiente.

Talleres de Córdoba y Deportivo Riestra se enfrentarán este domingo desde las 20.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El duelo encuentra a los cordobeses bien posicionados en la Zona A, mientras que el “Malevo” atraviesa un presente muy complicado en el plano local.

El partido contará con el arbitraje de Fernando Echenique y será televisado por TNT Sports.

Talleres, firme y con el objetivo cerca

El equipo dirigido por Carlos Tevez llega en un buen momento. Viene de imponerse 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela y se ubica quinto en la Zona A con 21 puntos, a solo cuatro unidades del líder Vélez.

Además, la “T” muestra regularidad: perdió apenas uno de sus últimos seis encuentros. Con ese respaldo, buscará hacerse fuerte en Córdoba y quedar a un paso de la clasificación a los octavos de final.

Riestra, entre la urgencia local y el sueño internacional

El presente de Deportivo Riestra es muy distinto. Con apenas siete puntos en trece fechas y sin victorias, es uno de los equipos más flojos del campeonato y ya sin chances de meterse en la pelea por los playoffs.

Sin embargo, el foco también está puesto en otro frente. El equipo conducido por Guillermo Duró viene de hacer su debut absoluto en la Copa Sudamericana, donde igualó sin goles ante Palestino y luego cayó ajustadamente frente a Grêmio en Porto Alegre, en un partido histórico que se definió sobre el final con el gol de Francis Amuzu.

Probables formaciones

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Alexandro Maidana; Matías Galarza y Mateo Cáceres; Diego Valoyes, Franco Cristaldo y Rick; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Watson, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Nicolás Sansotre y Rodrigo Gallo; Pablo Monje, Matías García y Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duró.