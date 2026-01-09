Uno Santa Fe | Ovación | Nicolás Tripichio

Talleres avanzó con una propuesta formal por Nicolás Tripichio y San Lorenzo analiza el escenario

El club cordobés presentó una oferta concreta para quedarse con Nicolás Tripichio. En Boedo valoran su rendimiento, pero el mercado impone decisiones lógicas.

Ovación

Por Ovación

9 de enero 2026 · 14:10hs
Talleres avanzó con una propuesta formal por Nicolás Tripichio y San Lorenzo analiza el escenario

En pleno movimiento del mercado de pases, San Lorenzo recibió una oferta formal de Talleres de Córdoba por Nicolás Tripichio, uno de los volantes con mayor regularidad en la última temporada. La dirigencia azulgrana ya estudia los términos de la propuesta mientras define el armado del plantel para afrontar la Liga Profesional 2026.

Desde Córdoba hicieron llegar una propuesta para adquirir el pase de manera definitiva, aunque por estas horas no trascendieron cifras ni si la intención es comprar un porcentaje o la totalidad de la ficha. Las charlas están abiertas y el diálogo entre clubes es fluido.

Nicolás Tripichio es una pieza clave en el mediocampo

Tripichio fue un engranaje importante en el esquema de Damián Ayude, especialmente por la solidez que mostró en la sociedad con Francisco Perruzzi. Su despliegue, orden táctico y capacidad para sostener la presión alta lo convirtieron en una opción confiable durante gran parte del 2025.

El mediocampista disputó 33 partidos oficiales en la última temporada, la mayoría como titular, y aportó dos goles en el Torneo Clausura, ante Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín. Ese rendimiento despertó el interés de Talleres, que busca jerarquía y equilibrio en la zona central.

Mientras evalúa la oferta, San Lorenzo también sondea alternativas para reforzar el mediocampo, con nombres como Juan Sforza y Pablo Galdames en carpeta. En Boedo saben que el mercado será intenso y, como ya avisó su presidente Sergio Constantino, el club está dispuesto a negociar, pero sin regalar patrimonio.

Nicolás Tripichio Talleres San Lorenzo
