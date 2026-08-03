Gales retira su respaldo a Infantino y genera un fuerte golpe para la FIFA

La federación de Gales tomo la decisión de no respaldar a Infantino y marca un duro golpe político, luego de las críticas generadas por el proyecto comercial de la FIFA. El organismo europeo fue el primero en retirar públicamente su respaldo al presidente del máximo ente del fútbol mundial.

Gales decidió quitar públicamente su apoyo a Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, de cara a las próximas elecciones para el período 2027-2031. La decisión se produjo luego de que el dirigente impulsara una iniciativa que contemplaba la posibilidad de vender parte de la gestión comercial de la Copa del Mundo a empresas privadas.

A través de un comunicado oficial, el organismo galés expresó su preocupación por diferentes aspectos del manejo de la FIFA. La federación señaló problemas relacionados con la administración, la comunicación, los valores institucionales y la conducción del organismo, motivos por los cuales consideró que Infantino ya no contaba con su confianza para continuar al frente del fútbol mundial.

El comunicado destacó que, para la federación, las decisiones de la FIFA deben priorizar siempre los intereses del deporte y sus participantes. Con esta postura, Gales se transformó en la primera asociación nacional en retirar de manera pública su respaldo al dirigente suizo-italiano.

La polémica propuesta comercial que provocó rechazo dentro del fútbol internacional

El conflicto comenzó después de que la FIFA anunciara un plan para vender una participación del 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva estructura destinada a administrar los negocios y eventos más importantes de la organización, entre ellos la Copa del Mundo.

La propuesta generó críticas dentro del fútbol europeo. La UEFA manifestó su desacuerdo y advirtió que las federaciones que la integran podrían tomar medidas si el proyecto seguía adelante. La confederación europea recordó además la importancia de mantener una gestión transparente y equilibrada dentro de las competiciones internacionales.

Finalmente, tras escuchar las opiniones de distintos sectores, Gianni Infantino confirmó que la FIFA abandonaría la idea de crear esta nueva filial. Sin embargo, el episodio dejó una fuerte controversia y marcó una señal de preocupación sobre la conducción del organismo que dirige el fútbol mundial.