Talleres busca salir de su crisis ante Tigre en Victoria

Talleres, último en la tabla anual, visitará a un urgido Tigre, desde las 20, en Victoria, por la fecha 8 del Clausura de la Liga Profesional.

14 de septiembre 2025 · 11:23hs
Talleres busca salir de su crisis ante Tigre en Victoria

Tigre y Talleres chocan este domingo en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Jose Dellagiovanna. Se podrá ver por ESPN Premium.

Los dos equipos llegan en baja, con la “T” apremiado no solo en el Torneo sino también con los promedios.

Probables formaciones de Tigre vs Tigre

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Julián López, Santiago González; Alfio Oviedo, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Santiago Fernández, José Luis Palomino; Augusto Schott, Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rubén Botta, Valentín De Pietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.

