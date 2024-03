Talleres venció a Atlético Tucumán y trepó hasta el segundo puesto de la Zona A

A los tres minutos, Talleres rompió el marcador y con un derechazo de Girotti se puso en ventaja por 1 a 0 ante un visitante muy mal parado en el fondo, y para los 27 minutos ya se puso 2 a 0 con un cabezazo del goleador que rebotó en el travesaño, en el cuerpo de Devecchi, y se metió en contra.

Pero a pesar de la mala, el Decano no se dejó estar y tras un cabezazo de Alexis Flores y un centro de Agustín Lagos, Giani pudo agarrar un rebote que dejó Girotti y con una chilena magistral clavó el descuento para el 2 a 1. El volante rompió la racha negativa de 772 minutos sin anotar goles.

Pero en el inicio del complemento, Ramón Sosa salió iluminado al campo de juego y tras un avance por la izquierda de la cancha con pelota dominada, lo vio en solitario a su compatriota, Galarza, quien definió a la carrera y cruzó el remate para el 3 a 1 de Talleres.

Talleres liquidó el encuentro a los 22 minutos, cuando Marcos Portillo avanzó con mucha tranquilidad por el medio del campo, le cedió la pelota a Sosa, que siguió unos metros dentro del área y le dio el pase atrás a Girotti para la goleada 4 a 1 del conjunto cordobés.

Síntesis de Talleres vs. Atlético Tucumán por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional:

Talleres - Atlético Tucumán.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Silvio Trucco.

VAR: Sebastián Martínez.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavidez, Matías Catalán, Kevin Mantilla, Miguel Navarro; Juan Portilla, Diego Ortegoza; Rubén Botta, Matías Galarza, Ramón Sosa; Federico Girotti. DT: Walter Ribonetto.

Atlético Tucumán: José Devecchi; Agustín Lagos, Alexis Flores, Gonzalo Paz, Matías Orihuela; Joaquín Pereyra, Nicolás Castro, Guillermo Acosta, Justo Giani; Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT: Facundo Sava.

Goles en el primer tiempo: 3m Federico Girotti (T); 27m José Devecchi -en contra- (T); 41m Justo Giani (AT).

Goles en el segundo tiempo: 9m Matías Galarza (T); 23m Federico Girotti (T).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Adrián Sánchez por Acosta (AT); Renzo Tesuri por Coronel (AT); 13m Juan Portillo por Ortegoza (T); Marcos Portillo por Galarza (T); 21m Mateo Bajamich por Giani (AT); 25m Nahuel Bustos por Girotti (T); Valentín Depietri por Botta (T); 31m Nicolás Servetto por Estigarribia (AT); 35m Gustavo Bou por Sosa (T); Juan Infante por Paz (AT).