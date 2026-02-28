Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

Talleres y San Lorenzo, duelo de alto voltaje en Córdoba

La T y San Lorenzo chocan a las 22.15 en el Kempes por la fecha 8 del Apertura, en un cruce directo por la consolidación en zona de playoffs.

28 de febrero 2026 · 09:50hs
Talleres

Talleres, que llegará a Santa Fe el fin de semana para visitar a Unión, será anfitrión de San Lorenzo. 

Talleres recibirá este sábado desde las 22.15 a San Lorenzo en el estadio Mario Alberto Kempes por la octava jornada del Torneo Apertura 2026. Ambos llegan en puestos de clasificación y buscan un triunfo que los afiance en la Zona A, en un cruce con aroma a eliminación directa.

El conjunto cordobés pretende imponer su habitual 4-3-3 dinámico, con extremos punzantes y laterales profundos para ensanchar el campo. La caída reciente fuera de casa dejó en evidencia desajustes en la transición defensiva y en la ocupación de segundas jugadas, aspectos que Carlos Tevez intentó corregir en la semana con trabajos específicos de basculación y presión tras pérdida.

Intensidad y amplitud en la T

Talleres buscará gobernar la posesión con circulación a dos toques y cambios de orientación para romper líneas compactas. La posible inclusión de Franco Cristaldo le aportaría pausa y claridad en el último tercio, una zona donde el equipo necesita mayor eficacia en la toma de decisiones.

Probable formación de Talleres:

Guido Herrera; Álex Vigo o Timoteo Chamorro, Matías Catalán, José Luis Palomino o Santiago Fernández, Augusto Schott; Juan Sforza, Matías Galarza, Ulises Ortegoza; Valentín Depietri o Valentín Dávila, Ronaldo Martínez y Giovanni Baroni.

DT: Carlos Tevez.

El plan del Ciclón

San Lorenzo, por su parte, llega con carga física tras una seguidilla exigente, pero con confianza en su estructura 4-2-3-1. La prioridad será cerrar carriles interiores y explotar la velocidad de sus mediapuntas en transición. La presencia de Luciano Vietto como enlace resulta clave para conectar líneas y administrar los tiempos del ataque.

Posible formación de San Lorenzo:

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Jhohan Romaña, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Gregorio Rodríguez, Agustín Ladstatter, Luciano Vietto; Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.

Datos del partido

  • Hora: 22.15
  • TV: TNT Sports
  • Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)
  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • VAR: Adrián Franklin

El choque promete ritmo alto, duelos individuales determinantes y una batalla táctica en el mediocampo. Talleres intentará asumir el protagonismo con posesiones largas y presión coordinada; San Lorenzo, más pragmático, apostará a la eficacia y a capitalizar los espacios. En Córdoba, la noche tendrá clima de final anticipada.

San Lorenzo Talleres Córdoba Mario Alberto Kempes
