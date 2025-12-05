Uno Santa Fe | Ovación | Tapia

Tapia confirmó que negocian la renovación de Scaloni hasta 2030

Claudio Tapia, presidente de AFA, confirmó que ya se encuentra trabajando para la renovación de contrato con el DT Lionel Scaloni.

Ovación

Por Ovación

5 de diciembre 2025 · 15:10hs
Tapia confirmó que negocian la renovación de Scaloni hasta 2030

En la previa del sorteo del Mundial 2026 en Washington, Claudio Tapia reveló una noticia clave para el futuro del fútbol argentino: la AFA ya mantiene conversaciones para renovar el contrato de Lionel Scaloni hasta 2030. El propio presidente de la entidad madre confirmó que las charlas están en marcha y que el objetivo es asegurar la continuidad no solo del DT campeón del mundo, sino también de todos los cuerpos técnicos de las Selecciones Juveniles.

“Habrá renovación, estamos hablando con su representante. La idea es renovar a todos los cuerpos técnicos hasta el 2030, que tenemos el próximo Mundial”, explicó Tapia en diálogo con Telefe, apenas minutos antes de ingresar al sorteo. La declaración despeja dudas sobre la continuidad del entrenador, que en los últimos meses había manifestado la necesidad de “pensar” su futuro.

De concretarse la extensión, Scaloni podría completar un ciclo de once años al frente del seleccionado mayor, un registro que solo pocos técnicos en la historia lograron alcanzar. El récord absoluto sigue siendo de Guillermo Stábile, quien condujo a la Argentina durante 19 temporadas entre 1939 y 1958.

Tapia sobre el presente de la Selección Argentina

Tapia también se refirió al presente deportivo de la Albiceleste, que cerró las Eliminatorias con un rendimiento sobresaliente, clasificando tres fechas antes y recuperando el primer puesto del ranking FIFA. “Nos veo bien, por cómo terminamos la clasificación. Somos los campeones del mundo y tenemos la obligación de defender la Copa”, resaltó.

En relación a la sede para los primeros partidos de Argentina en el Mundial, que se confirmará este sábado por la tarde, el presidente de AFA dejó ver su preferencia: “Ojalá sea Miami. Creo que somos más locales ahí que en cualquier lado. Pero el público argentino acompaña en todas partes. Lo demostró en Qatar y lo demostrará acá”.

Con la expectativa puesta en el sorteo y la proyección hacia 2030, la AFA busca asegurar estabilidad deportiva y continuar con un proyecto que devolvió a la Selección a los primeros planos mundiales.

Tapia AFA Lionel Scaloni
Noticias relacionadas
deportivo madryn defendio a la afa

Deportivo Madryn defendió a la AFA

scaloni, sobre el sorteo del mundial: en principio tenemos que estar satisfechos

Scaloni, sobre el sorteo del Mundial: "En principio tenemos que estar satisfechos"

bolivia y su ultima gran chance: asi sera el repechaje rumbo al mundial 2026

Bolivia y su última gran chance: así será el repechaje rumbo al Mundial 2026

colombia, el latinoamericano que mejor parado quedo en el sorteo del mundial 2026

Colombia, el latinoamericano que mejor parado quedó en el sorteo del Mundial 2026

Lo último

Scaloni, sobre el sorteo del Mundial: En principio tenemos que estar satisfechos

Scaloni, sobre el sorteo del Mundial: "En principio tenemos que estar satisfechos"

Bolivia y su última gran chance: así será el repechaje rumbo al Mundial 2026

Bolivia y su última gran chance: así será el repechaje rumbo al Mundial 2026

Colombia, el latinoamericano que mejor parado quedó en el sorteo del Mundial 2026

Colombia, el latinoamericano que mejor parado quedó en el sorteo del Mundial 2026

Último Momento
Scaloni, sobre el sorteo del Mundial: En principio tenemos que estar satisfechos

Scaloni, sobre el sorteo del Mundial: "En principio tenemos que estar satisfechos"

Bolivia y su última gran chance: así será el repechaje rumbo al Mundial 2026

Bolivia y su última gran chance: así será el repechaje rumbo al Mundial 2026

Colombia, el latinoamericano que mejor parado quedó en el sorteo del Mundial 2026

Colombia, el latinoamericano que mejor parado quedó en el sorteo del Mundial 2026

Las claves de Jordania, el debutante mundialista que enfrentará a Argentina

Las claves de Jordania, el debutante mundialista que enfrentará a Argentina

Argelia, un rival con historia, experiencia y peligrosidad para la Argentina en el Mundial 2026

Argelia, un rival con historia, experiencia y peligrosidad para la Argentina en el Mundial 2026

Ovación
Argentina encabezará el grupo J del Mundial: ¿a quiénes enfrentará?

Argentina encabezará el grupo J del Mundial: ¿a quiénes enfrentará?

Mundial 2026: ¿Cómo juega y quién es la figura de Austria, rival de Argentina en el Grupo J?

Mundial 2026: ¿Cómo juega y quién es la figura de Austria, rival de Argentina en el Grupo J?

Argelia, un rival con historia, experiencia y peligrosidad para la Argentina en el Mundial 2026

Argelia, un rival con historia, experiencia y peligrosidad para la Argentina en el Mundial 2026

Las claves de Jordania, el debutante mundialista que enfrentará a Argentina

Las claves de Jordania, el debutante mundialista que enfrentará a Argentina

Mundial 2026: dónde jugará la Selección argentina en el Grupo J

Mundial 2026: dónde jugará la Selección argentina en el Grupo J

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"