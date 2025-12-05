Tapia confirmó que negocian la renovación de Scaloni hasta 2030

Claudio Tapia, presidente de AFA, confirmó que ya se encuentra trabajando para la renovación de contrato con el DT Lionel Scaloni.

En la previa del sorteo del Mundial 2026 en Washington, Claudio Tapia reveló una noticia clave para el futuro del fútbol argentino: la AFA ya mantiene conversaciones para renovar el contrato de Lionel Scaloni hasta 2030. El propio presidente de la entidad madre confirmó que las charlas están en marcha y que el objetivo es asegurar la continuidad no solo del DT campeón del mundo, sino también de todos los cuerpos técnicos de las Selecciones Juveniles.

“Habrá renovación, estamos hablando con su representante. La idea es renovar a todos los cuerpos técnicos hasta el 2030, que tenemos el próximo Mundial”, explicó Tapia en diálogo con Telefe, apenas minutos antes de ingresar al sorteo. La declaración despeja dudas sobre la continuidad del entrenador, que en los últimos meses había manifestado la necesidad de “pensar” su futuro.

De concretarse la extensión, Scaloni podría completar un ciclo de once años al frente del seleccionado mayor, un registro que solo pocos técnicos en la historia lograron alcanzar. El récord absoluto sigue siendo de Guillermo Stábile, quien condujo a la Argentina durante 19 temporadas entre 1939 y 1958.

Tapia sobre el presente de la Selección Argentina

Tapia también se refirió al presente deportivo de la Albiceleste, que cerró las Eliminatorias con un rendimiento sobresaliente, clasificando tres fechas antes y recuperando el primer puesto del ranking FIFA. “Nos veo bien, por cómo terminamos la clasificación. Somos los campeones del mundo y tenemos la obligación de defender la Copa”, resaltó.

En relación a la sede para los primeros partidos de Argentina en el Mundial, que se confirmará este sábado por la tarde, el presidente de AFA dejó ver su preferencia: “Ojalá sea Miami. Creo que somos más locales ahí que en cualquier lado. Pero el público argentino acompaña en todas partes. Lo demostró en Qatar y lo demostrará acá”.

Con la expectativa puesta en el sorteo y la proyección hacia 2030, la AFA busca asegurar estabilidad deportiva y continuar con un proyecto que devolvió a la Selección a los primeros planos mundiales.