Confirmaron la condena al abogado Degoumois por abusos sexuales contra una menor en su estudio de Reconquista

El camarista Roberto Reyes ratificó la pena a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer la Abogacía. La sentencia recayó por dos hechos de abuso sexual simple cometidos en 2022. Also se destacó la solidez del relato de la víctima y se descartaron hipótesis de denuncias falsas o conspiraciones.

5 de diciembre 2025 · 15:33hs
El juez de segunda instancia Roberto Reyes confirmó la condena impuesta al abogado Ricardo Ceferino Degoumois por la autoría de dos hechos de abuso sexual simple cometidos contra una adolescente en su estudio jurídico de Reconquista. Además, ratificó la inhabilitación perpetua para el ejercicio de la Abogacía, sanción que había sido dispuesta en primera instancia.

Según indicaron los fiscales Valentín Hereñú, Georgina Díaz y Alejandra Del Río Ayala, que intervinieron tanto en el juicio oral como en la audiencia de apelación, Reyes citó precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y jurisprudencia de Cámara provincial para respaldar su decisión. “Lo único que no se confirmó en segunda instancia es la prohibición de contacto con menores de edad”, aclararon.

La sentencia de primera instancia, dictada el 20 de diciembre de 2024 por el juez Martín Gauna Chapero, había establecido una pena de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual simple reiterado (dos hechos). La inhabilitación perpetua se sostuvo en la vinculación directa entre la conducta criminal y el ejercicio profesional.

Los abusos en el estudio jurídico

Los hechos ocurrieron entre el 13 de octubre y el 16 de noviembre de 2022, en el inmueble donde Degoumois atendía a sus clientes. La víctima era una adolescente que iniciaba la escuela secundaria.

Según el MPA, la joven fue convocada al estudio bajo el argumento de que el abogado debía “prepararla para una entrevista en Cámara Gesell”, instancia que la adolescente afrontaría como parte de una investigación penal que involucraba a un primo suyo, defendido por el propio Degoumois.

Los fiscales explicaron que la víctima acudió en varias oportunidades junto a su madre, y que el condenado solicitó en algunos encuentros quedarse a solas con ella. “En dos de esas oportunidades, abusó de la adolescente”, detallaron. También remarcaron que el abogado le decía que “si accedía a tener relaciones sexuales, él solucionaría todos los problemas legales de su primo”.

Relato en Cámara Gesell

Reyes dedicó un tramo central de su resolución a analizar la entrevista en Cámara Gesell. “Percibo un relato firme y coherente de los hechos que la tuvieron como víctima, que de ningún modo puede asignarse a su inventiva”, sostuvo el magistrado después de revisar el registro audiovisual.

El camarista también destacó que no existían conflictos familiares ni circunstancias que permitieran suponer un motivo espurio para denunciar al abogado. “No aparece ni mínimamente una situación conflictiva entre la menor, su entorno y el profesional”, señaló.

Los fiscales valoraron el criterio de Reyes, que afirmó que la coherencia interna del relato es el parámetro principal de evaluación, sin requerir necesariamente informes de peritos externos. Importó además que la adolescente mantuvo una narración consistente ante otras personas de confianza.

Se descartaron hipótesis de complot o denuncia falsa

En su resolución, Reyes fue categórico al descartar cualquier teoría de complot: “Ni la menor ni su madre podían tener alguna motivación para denunciar falsamente al abogado, lo cual no se avizora ni mínimamente, ni siquiera a modo de conjetura”.

Asimismo, calificó de “impensable” que los fiscales hubieran buscado “aliados” para perjudicar al abogado, o que hubiesen manipulado testigos. Recordó que quienes declararon en la causa son principalmente docentes y personal de un establecimiento educativo, lo que refuerza la solidez del cuadro probatorio.

