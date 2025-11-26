Deportivo Madryn defendió a la AFA

El elenco de la provincia de Chubut se sumó a la lista de entidades que apoyaron a la gestión de Claudio Tapia.

Deportivo Madryn difundió un comunicado en el que expresó un enérgico repudio a los ataques dirigidos a la AFA y a su presidente Claudio Tapia, y denunció maniobras destinadas a instalar malestar público para apropiarse del fútbol argentino.

Según pudo averiguar Agencia Noticias Argentinas, la institución sostuvo que los cuestionamientos contra la conducción actual no surgen de manera aislada y obedecen a un intento de sectores de poder de avanzar sobre la disciplina.

Madryn también señaló que ese “Poder Real” busca quedarse con el control del fútbol y montar un esquema de negocios favorable a sus intereses, lo que describió como una estrategia repetida en distintos ámbitos, destinada a generar rechazo hacia lo popular para facilitar su desplazamiento sin resistencia social.

El club remarcó que los embates se dirigen contra un modelo que, según su mirada, defiende a las instituciones sociales, sostiene el federalismo y consolidó al fútbol argentino en la élite mundial.

Comunicado completo de Deportivo Madryn:

"Desde el Club Social y Deportivo Madryn manifestamos nuestro más enérgico repudio a los ataques constantes que recibe la Asociación del Futbol Argentino conducida por su Presidente Claudio Tapia.

No son casuales los constantes embates contra esta conducción, intentando generar malestar en la opinión pública: El *Poder Real* quiere quedarse con el Futbol Argentino y armar un esquema de negocios para sus amigos.

Así operan en todos los ámbitos, generando odio y desapego a lo popular para luego arrebatarlo ante la indiferencia mayoritaria.

No son casuales los duros embates contra un modelo que defiende las instituciones sociales, el federalismo y que además puso al fútbol argentino en lo más alto del mundo".