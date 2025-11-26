Uno Santa Fe | Ovación | Deportivo Madryn

Deportivo Madryn defendió a la AFA

El elenco de la provincia de Chubut se sumó a la lista de entidades que apoyaron a la gestión de Claudio Tapia.

Ovación

Por Ovación

26 de noviembre 2025 · 19:33hs
Deportivo Madryn defendió a la AFA

Deportivo Madryn difundió un comunicado en el que expresó un enérgico repudio a los ataques dirigidos a la AFA y a su presidente Claudio Tapia, y denunció maniobras destinadas a instalar malestar público para apropiarse del fútbol argentino.

Según pudo averiguar Agencia Noticias Argentinas, la institución sostuvo que los cuestionamientos contra la conducción actual no surgen de manera aislada y obedecen a un intento de sectores de poder de avanzar sobre la disciplina.

Madryn también señaló que ese “Poder Real” busca quedarse con el control del fútbol y montar un esquema de negocios favorable a sus intereses, lo que describió como una estrategia repetida en distintos ámbitos, destinada a generar rechazo hacia lo popular para facilitar su desplazamiento sin resistencia social.

El club remarcó que los embates se dirigen contra un modelo que, según su mirada, defiende a las instituciones sociales, sostiene el federalismo y consolidó al fútbol argentino en la élite mundial.

Comunicado completo de Deportivo Madryn:

"Desde el Club Social y Deportivo Madryn manifestamos nuestro más enérgico repudio a los ataques constantes que recibe la Asociación del Futbol Argentino conducida por su Presidente Claudio Tapia.

No son casuales los constantes embates contra esta conducción, intentando generar malestar en la opinión pública: El *Poder Real* quiere quedarse con el Futbol Argentino y armar un esquema de negocios para sus amigos.

Así operan en todos los ámbitos, generando odio y desapego a lo popular para luego arrebatarlo ante la indiferencia mayoritaria.

No son casuales los duros embates contra un modelo que defiende las instituciones sociales, el federalismo y que además puso al fútbol argentino en lo más alto del mundo".

Deportivo Madryn AFA Tapia
Noticias relacionadas
Los capitanes de los seleccionados que participarán en el Seven de Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

Se viene una nueva edición del Circuito Mundial de Seven

Los Pumas cuando le ganaron a los Wallabies en 2024, por 67 a 27, en cancha de Colón de Santa Fe.

Los Pumas recibirán en 2026 a los Wallabies en Argentina

franco colapinto, en la previa al gran premio de qatar: estamos listos

Franco Colapinto, en la previa al Gran Premio de Qatar: "Estamos listos"

almagro a pego primero en la final del prefederal en esperanza

Almagro A pegó primero en la final del Prefederal en Esperanza

Lo último

Deportivo Madryn defendió a la AFA

Deportivo Madryn defendió a la AFA

La Municipalidad amplió el servicio de recolección de residuos en barrio Centenario

La Municipalidad amplió el servicio de recolección de residuos en barrio Centenario

Give me your force y X-Men: las pastillas del operativo donde incautaron más de 500 dosis de éxtasis

"Give me your force y X-Men": las pastillas del operativo donde incautaron más de 500 dosis de éxtasis

Último Momento
Deportivo Madryn defendió a la AFA

Deportivo Madryn defendió a la AFA

La Municipalidad amplió el servicio de recolección de residuos en barrio Centenario

La Municipalidad amplió el servicio de recolección de residuos en barrio Centenario

Give me your force y X-Men: las pastillas del operativo donde incautaron más de 500 dosis de éxtasis

"Give me your force y X-Men": las pastillas del operativo donde incautaron más de 500 dosis de éxtasis

Se viene una nueva edición del Circuito Mundial de Seven

Se viene una nueva edición del Circuito Mundial de Seven

Los Pumas recibirán en 2026 a los Wallabies en Argentina

Los Pumas recibirán en 2026 a los Wallabies en Argentina

Ovación
Luciani contó cómo afrontará las deudas de Colón si gana las elecciones

Luciani contó cómo afrontará las deudas de Colón si gana las elecciones

Alonso: Colón necesita orden, trabajo y presencia, estamos preparados para ese desafío

Alonso: "Colón necesita orden, trabajo y presencia, estamos preparados para ese desafío"

La respuesta de la dirigencia de Colón a los dichos de José Vignatti

La respuesta de la dirigencia de Colón a los dichos de José Vignatti

Godano: Le pido disculpas al hincha de Colón por haberle fallado

Godano: "Le pido disculpas al hincha de Colón por haberle fallado"

El mapa financiero de Colón: lo que se pagó, lo que falta pagar y el dinero que debe ingresar

El mapa financiero de Colón: lo que se pagó, lo que falta pagar y el dinero que debe ingresar

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL