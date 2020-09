Tati Milano: "El desarrollo está totalmente olvidado"

En el ciclo de charlas con cracks del rugby argentino que cuenta con la conducción del rosarino Rodrigo Peto Crexell, fue entrevistado otro exPuma y referente del rugby nacional: Gustavo Tati Milano. Se trata de un gran referente del rugby nacional, del rugby rosarino y lógicamente del Jockey Club de Rosario. Fue el gran capitán de la entidad de Fisherton, ya que fue uno de los que transmitió el sentimiento por la camiseta verdiblanca.

Hace 15 años que vive en la ciudad de Esperanza, trabaja en una de las empresas lácteas conducidas por Carlos Gonella. "Vivo en Esperanza con toda mi familia. Es una ciudad de 40.000 habitantes, donde trabajo para esta empresa de Carlitos Gonella, hombre de rugby y un gran amigo. La vinculación con el rugby me permitió venirme a vivir y a trabajar a esta ciudad muy similiar a como vivíamos hace unos años en Fisherton".

"Lo mejor que tiene el rugby argentino está tierra adentro. Sin desmerecer a la gente que está en las ciudades, en los clubes tradicionales, el potencial, el valor, la cantidad de jugadores que hay en las ciudades chicas, fue lo mejor que me pudo haber pasado" comenzó señalando cuando se lo consultó por su etapa como director nacional de desarrollo de la UAR.

Agregó que "podemos hablar del club, de Los Pumas, de lo que quieran, pero los 350 o 400 clubes olvidados por la UAR, no atendidos, ni invertidos, ni tenidos en cuenta, por las uniones provinciales y por la UAR, y esto lo hablo con conocimiento de causa, tienen un potencial terrible".

"Tenemos decenas de Kremer en el país. Llega Kremer porque es un caso único, como el loco que hace todo, vence todas las barreras, contra todos los obstáculos y llega. Pero hay cuarenta Kremer más. Lo que vale y lo valioso son los clubes, y la cantidad de chicos que podemos apoyar para que se acerquen al rugby, de todas estas localidades que están desatendidas" señaló el excapitán del seleccionado de Rosario. Fue contundente al expresar que "el desarrollo del rugby en Argentina está totalmente olvidado. Tiene una gerencia y una comisión de no desarrollo en la UAR, y se de lo que hablo".

2782020 f2 gustavo milano expuma esperanza.jpg Tati fue muchos años director de Desarrollo de la UAR, un área descuidada en la actualidad. Gentileza Ariel Aiello

Un símbolo de Los Pumas

Entre otras cuestiones que contó como anécdotas, sostuvo que "con el Chapa Branca compartí diez años de giras y dormitorios. Ahí me tendrían que poner una medalla, porque fueron diez años de despertarme y preguntarme, Tati estás durmiendo, si estoy durmiendo. Cuando me volvía a dormir se iba de la habitación a molestar a otro porque estaba con insomnio. Un tipo divino Eliseo".

En el año 80 el Club Champagnat de Buenos Aires lo invita a una gira por Europa, y fue elegido por el diario Clarín como el jugador revelación argentino. "A los de Champagnat les tengo que hacer un monumento. Me sacaron de la colimba, conseguí sesenta días de licencia. Yo estaba en Ezeiza haciendo la colimba en la Fuerza Aérea, y pude irme a otra gira monstruosa porque fueron cincuenta días, unos cuarentena y cinco jugadores, entre primera e intermedia como le dicen en la URBA".

2782020 f3 gustavo milano expuma esperanza (1).jpg Tati Milano aseguró que lo mejor del rugby argentino está tierra adentro. Gentileza Ariel Aiello

Otra anécdota muy particular contada por Tati Milano, que fue cuando en el año 88, juega la serie contra Francia, y entre semana estaba convocado para jugar con Provincias Argentinas en Misiones. En esa ocasión muere Veco Villegas por un accidente con el avión. "Son esas historias de vida increíbles, primero gran homenaje al matrimonio Villegas, y por intermedio de ellos a todos sus hijos, y familiares. Yo tendría que haber estado en ese avión, y la UAR decide que no se podía jugar tres partidos contra Francia en siete días, porque era justo entre los dos test matches. El mismo día, con el pasaje listo, me dicen Tati no vayas, no viajes a Posadas. Creo que era un martes el viaje porque se jugaba el miércoles. Son esas historias que puedo contar, ya que ese avión se estrella por un erro humano. Se estrella a poca distancia de la cabecera de pista del aeropuerto de Posadas".

En septiembre del 89 se va a jugar a Italia, en San Doná, con Fabián Turnes y el cordobés Marcelo Ambroggio, y cuentan que le dió una gran mano a Serafín Dengra que estaba en Francia. "Me había dejado de viajar con el Chapa Branca, y luego vino Serafín que me llamaba a casa a las dos o tres de la mañana, diciéndome ´Tati, estoy mal´, estuvo internado dos o tres veces cerca de Lyon, ya que él quería correr con su melena y lo mataban. También con insomnio llamaba a la madrugada. Entonces le dije que se venga una semana a Italia que te presento en algún club, se vino a casa terminado el invierno europeo y quedó en Rovigo cinco años".