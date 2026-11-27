El municipio dispuso un operativo de asistencia con alimentos, agua potable y elementos de higiene, además de un transporte especial para facilitar el traslado de los vecinos. Algunas familias se autoevacuaron y las autoridades esperan que baje el nivel del río para recuperar la conexión vial.

La crecida de los ríos en la región mantiene aisladas a unas 50 familias del paraje La Costa, en jurisdicción de Monte Vera . El avance del agua provocó el anegamiento de un tramo de entre 1,5 y 2 kilómetros del camino rural que conecta la zona urbana con la costa, por lo que el municipio dispuso un corte preventivo y puso en marcha un operativo de asistencia para los pobladores.

El secretario de Gobierno de Monte Vera, Emanuel Ponce, explicó que la interrupción del tránsito se resolvió hace aproximadamente 15 días, cuando el camino dejó de ser transitable. "De los 6, 7 kilómetros que hay desde Monte Vera hacia el paraje, solamente está afectado 1 kilómetro y medio, 2 kilómetros, que es donde pasa el agua", precisó en declaraciones a LT10.

El funcionario señaló que alrededor de 50 familias viven de manera permanente en el sector y que la mayoría decidió permanecer en sus viviendas, ubicadas en una zona más elevada. En tanto, algunos propietarios de casas de fin de semana optaron por autoevacuarse y trasladarse temporalmente a domicilios de familiares en Santa Fe, Esperanza y Rafaela.

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Asistencia y transporte para los vecinos

Ante las dificultades para circular por el camino, el municipio organizó un esquema de asistencia que incluye la entrega de módulos alimentarios, agua potable, alimentos para perros y gatos, velas, lavandina y desinfectantes.

Además, dispuso un transporte especial con un tractor y una chata para trasladar a los vecinos entre el paraje y la localidad. La medida busca facilitar las actividades cotidianas, permitir que los pobladores puedan concurrir a sus trabajos y garantizar el traslado de los chicos a la escuela.

"Estamos tratando de que la gente no se sienta aislada, con un transporte que hicimos con un tractor y una chata para que la gente se sienta conectada", explicó Ponce. Y agregó que, a partir de ese servicio, los vecinos pudieron retomar parte de sus actividades habituales.

Cuándo podría recuperarse el camino

El corte se produce en un sector cercano a una laguna ubicada en un campo lindero. Según detalló el secretario de Gobierno, cuando el río alcanza una altura de entre 5,30 y 5,40 metros, el agua avanza sobre el terreno, atraviesa el camino y se conecta con el curso ubicado hacia el sur.

Por el momento, las autoridades esperan que el nivel descienda hasta los 5,10 o 5,20 metros para que vuelva a quedar visible el trazado de la calle y evaluar los trabajos necesarios para recuperar la circulación.

"Estamos esperando que baje, principalmente cerca de los 5,10, 5,20, para que aparezca el camino y ahí ya tomaríamos alguna decisión de cómo trabajar con todo el sistema de Defensa Civil, Provincia, que siempre estamos en permanente contacto", indicó Ponce.

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A futuro, el municipio también analiza realizar tareas de reparación y elevación del tramo afectado, con el objetivo de mejorar la conectividad y reducir el riesgo de nuevos cortes ante próximas lluvias o crecidas.

El plan de contingencia y los puntos de evacuación

Ponce indicó que Monte Vera mantiene activo el plan de contingencia elaborado meses atrás junto con la Provincia y Defensa Civil. Una de las prioridades es preservar las conexiones viales y garantizar que los vecinos puedan trasladarse de manera segura.

En el paraje La Costa, el Club Amigos de la Pesca fue establecido como punto de evacuación preventiva, aunque hasta el momento no fue necesario utilizar sus instalaciones. Según el funcionario, ninguna familia solicitó ser evacuada.

El municipio también mantiene contacto con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) ante la posibilidad de que sea necesario disponer cortes preventivos del suministro eléctrico.

Mientras aguardan una bajante que permita recuperar el camino, las autoridades continúan con la asistencia a los pobladores y el seguimiento de la situación, en coordinación con los organismos provinciales.