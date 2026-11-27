El plantel de Unión entró de vacaciones y ahora la dirigencia junto el mánager Santiago Zurbriggen se enfocan en armar el equipo que pretende Leonardo Madelón

El plantel de Unión le puso punto final este viernes a la temporada 2026. Por la mañana, el predio fue escenario de la última práctica y de la despedida de un año que dejó sensaciones encontradas, pero fundamentalmente un sabor amargo por no haber podido cumplir los objetivos deportivos.

La ilusión de meterse en los playoffs se frustró en el tramo final y ahora llegó el momento de hacer balances y empezar a pensar en lo que viene. Con los futbolistas licenciados y el regreso a los entrenamientos previsto para el 26 de diciembre, la pelota pasa a estar del lado de la dirigencia. Aunque, en realidad, el trabajo ya comenzó. Leonardo Madelón tiene definidas sus prioridades para el proyecto que viene y ahora será responsabilidad de la secretaría técnica y de la conducción rojiblanca avanzar en las gestiones para darle forma al Unión modelo 2027.

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Llega el momento de Zurbriggen y la dirigencia de Unión

En ese escenario, Santiago Zurbriggen tendrá nuevamente un papel central. El mánager deberá traducir los pedidos del entrenador en movimientos concretos, analizar las continuidades, resolver las situaciones contractuales pendientes y trabajar sobre las incorporaciones que necesita el equipo. Además, varios que integraron el actual plantel difícilmente estén presentes cuando se produzca el retorno a los trabajos.

Zurbriggen, el arquitecto del Unión 2027.

La Asamblea, que también forma parte de la agenda institucional, por el momento queda en un segundo plano frente a las urgencias deportivas. Con el grupo ya de vacaciones, se abre una etapa en la que los movimientos dirigenciales cobrarán mayor intensidad y donde la secretaría técnica tendrá buena parte de la responsabilidad.

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Unión necesita pasar rápidamente la página. La temporada dejó una oportunidad que se escapó y la obligación de construir una estructura más competitiva. Madelón ya marcó el camino y ahora Zurbriggen tendrá otro desafío importante: convertirse nuevamente en el arquitecto de un plantel que esté a la altura de las expectativas para el 2027.