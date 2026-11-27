El Senado aprobó por unanimidad la ley que prohíbe el patrocinio de casas de apuestas en el deporte. Los clubes aguardan respuestas sobre los acuerdos vigentes.

Boca y River están entre los diez clubes de la Liga Profesional que llevan marcas de apuestas o casinos en sus camisetas y deberán adecuarse a la Ley de Prevención de la Ludopatía. El Senado la sancionó por unanimidad el jueves 26 de noviembre y la atención de las dirigencias quedó puesta en cómo se aplicará a los contratos vigentes.

Los diez clubes alcanzados y qué pasará con sus contratos

Además de Boca y River, los equipos que lucen publicidad del sector en su indumentaria son Racing, Independiente, San Lorenzo, Rosario Central, Newell’s, Independiente Rivadavia, Huracán y Argentinos Juniors.

Tras la sanción, el próximo paso es la promulgación. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 120 días para reglamentar la ley y precisar su aplicación. Para los clubes, la principal incógnita es qué tratamiento recibirán los acuerdos que ya firmaron y cuándo deberán adecuar sus camisetas. Con la entrada en vigencia de la norma, quedará prohibido celebrar nuevos acuerdos de patrocinio de este tipo.

De la Selección al automovilismo, el alcance de la prohibición

Las restricciones también alcanzan a la AFA, la Liga Profesional y la Selección Argentina, que tiene acuerdos comerciales con empresas del rubro. La publicidad de apuestas quedará vedada en transmisiones deportivas y medios de comunicación. La medida también alcanza las promociones realizadas por futbolistas, entrenadores, periodistas e influencers.

El automovilismo argentino también deberá adecuarse. En categorías como el Turismo Carretera y el TC2000, la publicidad del sector llega a equipos y pilotos, además de los acuerdos comerciales de las propias competencias.