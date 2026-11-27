El zaguero Pier Barrios, que quedó fuera de los convocados en Colón, llegó por su cuenta a Morón junto a otros jugadores para brindar su apoyo

No todos tenían un lugar en la lista de Iván Delfino , pero eso no les impidió ser parte de una noche decisiva para Colón . Mientras el entrenador definía los 20 futbolistas que afrontarían el compromiso en el Nuevo Francisco Urbano, otros integrantes tomaron una decisión por su cuenta: viajar a Morón para estar cerca.

La delegación oficial tuvo algunas particularidades. En la nómina que se conoció inicialmente aparecieron 19 nombres, aunque finalmente Jerónimo Buosi también estuvo presente. Sin embargo, la historia no terminó allí. Aquellos que no fueron considerados para el encuentro organizaron su propio viaje y se acercaron al estadio del Gallito para acompañar desde afuera.

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El gesto tuvo un significado especial por el momento que atravesaba el Sabalero. Se trataba de una instancia determinante y nadie quería quedar al margen de un partido que podía marcar el futuro deportivo del equipo. Por eso, incluso sin la posibilidad de sumar minutos, varios eligieron hacerse presentes y transmitir su apoyo.

Barrios brindó su banca desde afuera en Colón

Uno de los que estuvo fue Pier Barrios. Su presencia también permitió ponerle palabras a las versiones que habían circulado sobre una supuesta distancia con el cuerpo técnico. Consultado al respecto, el defensor fue contundente y descartó cualquier inconveniente con Delfino. “Nada que ver, contento acá de estar con el grupo y alentando todos juntos”, manifestó.

La imagen dejó una lectura que fue más allá de la convocatoria: los que no estaban entre los elegidos también quisieron ser parte. También estuvieron el defensor Lucas Picech y el arquero Tomás Paredes. En una noche de máxima exigencia para Colón, el respaldo llegó desde todos los sectores del plantel, incluso desde aquellos que debieron mirar el partido desde afuera.