El Comité Olímpico Argentino (COA) y la Asociación de Atletas Olímpicos Argentinos (AAOA) rindieron homenaje a destacados atletas nacionales en la gala anual de cultura y legado olímpico. La ceremonia contó con la presencia de autoridades del COA, referentes del atletismo y deportistas olímpicos. Entre los distinguidos se encuentra el santafesino, y ex garrochista olímpico Germán Chiaraviglio.

El acto contó con la presencia del presidente del COA, Mario Moccia; la vicepresidente 1º, Alicia Masoni de Morea; el secretario general, Víctor Sergio Groupierre; la primera vocal, presidenta de la Comisión de Cultura y Legado Olímpico y remera olímpica, María Julia Garisoain; la tercera vocal, Paula Meizoso; el representante de los atletas en la Mesa Directiva, el santafesino Germán Chiaraviglio.

El presidente del COA, Mario Moccia, celebró el encuentro con la familia del atletismo y el reconocimiento a los referentes que marcaron la historia de la disciplina: “Es una gran alegría y un placer que esté la familia del atletismo acá en esta casa, grandes amigos de muchos años, atletas que nos hicieron emocionar en su momento y que obviamente nos han ayudado a conducir por el mejor camino”.

Asimismo, destacó la distinción a los atletas olímpicos: “Es una gran distinción del Comité Olímpico Internacional que reconoce a los olímpicos que están por el mundo y hoy les tocó a ustedes, le tocó al atletismo como en su momento le tocó a la natación, al voleibol, al remo y al ciclismo”.

En representación de todos los distinguidos también habló Alejandra García, quien agradeció al presidente del Comité Olímpico y destacó la importancia de reencontrarse y compartir más allá de los resultados: “No importa quién ganó, quién perdió, quién le fue bien, quién le fue mal. Recién charlamos con las chicas cuánto nos preparó todo lo que nos fue mal a lo que nos fue bien”.

A partir de hoy, los atletas podrán identificarse y ser reconocidos ante la comunidad con el título de “OLY”. Estas letras post-nominales constituyen un recordatorio permanente y público de sus logros como deportistas y de la responsabilidad de encarnar los valores del olimpismo en la vida cotidiana. Asimismo, se reconoció especialmente la labor de los entrenadores olímpicos y de las autoridades de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) que han contribuido al desarrollo y crecimiento de la disciplina en la Argentina.

"Tuve la alegría de compartir un reconocimiento a los atletas olímpicos del atletismo argentino, reencontrarme con grandes amigos y compañeros de tantas generaciones y recordar un poco de todo lo que nos une" señaló el santafesino. Agregó que "Tuve la alegría de compartir un reconocimiento a los atletas olímpicos del atletismo argentino, reencontrarme con grandes amigos y compañeros de tantas generaciones y recordar un poco de todo lo que nos une".

El representante de los atletas en el COA contó que "Qué lindo es volver a encontrarnos, celebrar nuestra historia y sentir que, más allá del tiempo y de las competencias, seguimos siendo parte de la misma comunidad. Gracias al Comité Olímpico Argentino y a la Asociación de Atletas Olímpicos Argentinos por este hermoso encuentro y por mantener vivo nuestro legado".

Los agasajados fueron los siguientes atletas olímpicos argentinos:

Luis Bruno Barrionuevo (Múnich 1972)

Andrés Calonge (Ciudad de México 1968, Múnich 1972)

Germán Pablo Chiaraviglio (Beijing 2008, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020)

Bárbara Rocío Comba (Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016)

Alejandra García (Sídney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008)

Liliana Mariel Góngora (Los Ángeles 1984)

Germán Lauro (Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016)

Romina Maggi (Atenas 2004)

Mariano Mastromarino (Río 2016)

Fernando Pastoriza (Seúl 1988)

María de los Ángeles Peralta (Beijing 2008)

Marcelo Adrián Pugliese (Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004)

Antonio Silio (Barcelona 1992, Atlanta 1996)

Sandra Edith Torres Álvarez (Atenas 2004)

Solange Witteveen (Sídney 2000, Atenas 2004)