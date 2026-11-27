Colapinto reportó problemas con los frenos delanteros. Su ingeniero le pidió que volviera a boxes y el equipo los cambió sin reemplazar los neumáticos.

Franco Colapinto reportó problemas con los frenos de su Alpine durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Qatar. El argentino le advirtió por radio a su ingeniero, Stuart Barlow, que podía seguir girando, aunque el auto frenaba mal. Desde el muro le pidieron que regresara a boxes para cambiar los frenos y conservar el mismo juego de neumáticos.

El diálogo de Colapinto con su ingeniero

“Oh, Dios mío. Estos frenos…”, fue el primer aviso del pilarense, según el intercambio difundido por Noticias Argentinas. Barlow le pidió que intentara calentarlos mientras seguía en pista: “Calentalos lo más que puedas, intentá limpiarlos un poco”.

Colapinto quiso saber qué estaba pasando y su ingeniero señaló que el ruido venía de los frenos delanteros. “No, es que los frenos están terribles”, insistió el argentino. Cuando Barlow le preguntó “¿Es inmanejable?”, el piloto explicó que podía completar la práctica y resumió su malestar en una frase: “Puedo hacer la sesión, pero es espantoso”.

El pedido de una vuelta más y la decisión de Alpine

Como el problema persistía, Barlow le indicó que volviera al garaje: “Creo que tenemos que entrar a boxes en esta vuelta, no parece estar mejorando”. Colapinto pidió seguir un giro más. “Intentemos una vuelta más”, respondió el piloto.

Desde el muro mantuvieron la decisión y Colapinto pidió una precisión antes de entrar: “¿Cambio de set de neumáticos o frenos?”. Barlow confirmó qué iba a hacer Alpine: “Mantenemos este set de neumáticos y cambiamos los frenos, amigo”.

El argentino cerró la segunda práctica en el 15° puesto, después de haber sido 12° en el primer ensayo, en el que también había tenido dificultades con los neumáticos delanteros.