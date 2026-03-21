Thiago Tirante fue el único argentino ganador en el Masters 1000 de Miami

Fue una victoria en tres sets del argentino Thiago Tirante ante el francés Valentín Royer (69°) en el Masters 1000 de Miami.

Thiago Tirante (81°) se convirtió en el único argentino que sumó un triunfo en la jornada del viernes del Masters 1000 de Miami, con una victoria en tres sets ante el francés Valentín Royer (69°).

El platense se impuso en una guerra que orilló las tres horas y media, con un triunfo por 7-5, 6-7 (9) y 7-6 (5). En cambio, cayeron derrotadps Sebastián Báez (52°) y Camilo Ugo Carabelli (66°).

El gran momento de Thiago Tirante en el Masters 1000 de Miami

Tirante está aprovechando al máximo la oportunidad de jugar el cuadro principal, al clasificarse al mismo como lucky loser, y superó la primera ronda.

En un partido de mucha paridad, el argentino perdió su segundo tie-break con una situación insólita: una ball boy se movió durante un punto que le hubiera otorgado un match point, por lo que el umpire tuvo que interceder y solicitar que se repita el punto.

“Estoy muy contento” y “creo que merecía ganar antes” fueron algunas citas del argentino, que además aclaró que temió que podía perder el partido.

Por su lado, Báez cayó por doble 6-2 con el australiano Adam Walton (85°) y Ugo Carabelli no pudo con el estadounidense Sebastián Korda (36°), que se impuso por 6-0 y 6-3.