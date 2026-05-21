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Otamendi dejará Benfica para jugar en River luego del Mundial

El defensor Nicolás Otamendi acordó su llegada a River tras finalizar su ciclo en Benfica. Firmará hasta 2027 y se sumará después del Mundial

21 de mayo 2026 · 16:38hs
Otamendi dejará Benfica para jugar en River luego del Mundial

Durante años fue apenas un deseo lejano, una fantasía repetida por los hinchas y alimentada por guiños cada vez más evidentes. Ahora, finalmente, la historia tendrá desenlace: Nicolás Otamendi jugará en River.

Todo listo para que Otamendi juegue en River

El defensor campeón del mundo llegó a un acuerdo para transformarse en el primer refuerzo del mercado invernal y una de las incorporaciones más fuertes del fútbol argentino en los últimos tiempos. Tras cerrar su etapa en Benfica, donde quedó libre luego de seis temporadas, el zaguero firmará vínculo hasta diciembre de 2027.

La idea de ambas partes es sellar el contrato antes del inicio del próximo Mundial, torneo que marcará además la última función de Otamendi con la camiseta de la Selección Argentina.A los 38 años, el central nacido en El Talar decidió ponerle fin a su extensa aventura europea para regresar al país y ponerse, por primera vez, la camiseta del club del que siempre confesó ser hincha. Y no vuelve de paseo.

Otamendi llega después de sostener un nivel altísimo en Portugal. En Benfica disputó 281 partidos, convirtió 18 goles y fue uno de los líderes futbolísticos y emocionales del equipo. Antes había dejado huella también en FC Porto y Manchester City, construyendo una carrera de elite con 22 títulos en Europa.

Ahora desembarcará en un River que busca recuperar protagonismo fuerte a nivel continental y que empieza a tomar forma bajo el mando de Eduardo Coudet.

La llegada de Otamendi también agrandará todavía más la colección de campeones del mundo dentro del plantel millonario. Compartirá vestuario con Franco Armani, Germán Pezzella, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

La noticia explotó justo en la semana más caliente del semestre para River. El equipo jugará este domingo la final del Apertura frente a Belgrano en el Mario Alberto Kempes y luego cerrará la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Blooming buscando terminar primero y evitar los playoffs.

Pero mientras el presente exige concentración absoluta, el futuro ya empezó a sacudir Núñez. Y esta vez no se trata de un rumor: Nicolás Otamendi se pondrá la banda roja.

River Nicolás Otamendi Benfica
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