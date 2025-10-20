Uno Santa Fe | Ovación | Tigre

Tigre-Barracas Central, el partido que dejará a Unión fuera de zona de playoffs

Tigre será local de Barracas Central desde las 19 en Victoria, en un partido donde cualquier resultado dejará a Unión fuera de zona de playoffs.

Ovación

Por Ovación

20 de octubre 2025 · 07:37hs
Tigre-Barracas Central, el partido que dejará a Unión fuera de zona de playoffs

Tigre y Barracas Central chocan este lunes en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Jose Dellagiovanna. Se podrá ver por TNT Sports.

Es un duelo clave ya que ambos llegan con igual puntaje a una unidad de meterse en zona de playoffs. Los dos equipos vienen de dos empates consecutivos, mientras que el “Guapo” acumula cuatro encuentros sin ganar.

Probables formaciones de Tigre vs Barracas Central

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Simón Rivero, Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.

Barracas Central: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Rubén Darío Insua.

Tigre Barracas Central Unión
Noticias relacionadas
la conmovedora decision del hijo de miguel angel russo

La conmovedora decisión del hijo de Miguel Ángel Russo

Diego Placente se mostró orgulloso por lo que hizo el equipo argentino en el Mundial Sub 20.

Placente: "Estoy orgulloso de ellos, son futbolistas con proyección de Selección mayor"

dia clave para union: se define si estigarribia podra jugar ante defensa

Día clave para Unión: se define si Estigarribia podrá jugar ante Defensa

atletico tucuman y san lorenzo buscan meterse en puestos de clasificacion

Atlético Tucumán y San Lorenzo buscan meterse en puestos de clasificación

Lo último

Donald Trump: Argentina está luchando por su vida, se están muriendo

Donald Trump: "Argentina está luchando por su vida, se están muriendo"

Abren las inscripciones para las colonias de vacaciones 2026 de la Municipalidad de Santa Fe

Abren las inscripciones para las colonias de vacaciones 2026 de la Municipalidad de Santa Fe

Intento de femicidio en un edificio de calle Francia al 2700: un hombre violó dos medidas de restricción y golpeó a su expareja con una manopla

Intento de femicidio en un edificio de calle Francia al 2700: un hombre violó dos medidas de restricción y golpeó a su expareja con una manopla

Último Momento
Donald Trump: Argentina está luchando por su vida, se están muriendo

Donald Trump: "Argentina está luchando por su vida, se están muriendo"

Abren las inscripciones para las colonias de vacaciones 2026 de la Municipalidad de Santa Fe

Abren las inscripciones para las colonias de vacaciones 2026 de la Municipalidad de Santa Fe

Intento de femicidio en un edificio de calle Francia al 2700: un hombre violó dos medidas de restricción y golpeó a su expareja con una manopla

Intento de femicidio en un edificio de calle Francia al 2700: un hombre violó dos medidas de restricción y golpeó a su expareja con una manopla

En Argentina cada vez nacen menos bebés: la tasa de natalidad en retroceso

En Argentina cada vez nacen menos bebés: la tasa de natalidad en retroceso

Placente: Estoy orgulloso de ellos, son futbolistas con proyección de Selección mayor

Placente: "Estoy orgulloso de ellos, son futbolistas con proyección de Selección mayor"

Ovación
Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Tensión en Alpine tras el desobedecimiento de Colapinto en el GP de Estados Unidos

Tensión en Alpine tras el desobedecimiento de Colapinto en el GP de Estados Unidos

Unión volvió a caer y no logra levantar en la Liga Nacional

Unión volvió a caer y no logra levantar en la Liga Nacional

Tigre-Barracas Central, el partido que dejará a Unión fuera de zona de playoffs

Tigre-Barracas Central, el partido que dejará a Unión fuera de zona de playoffs

Atlético Tucumán y San Lorenzo buscan meterse en puestos de clasificación

Atlético Tucumán y San Lorenzo buscan meterse en puestos de clasificación

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos