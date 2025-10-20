Tigre-Barracas Central, el partido que dejará a Unión fuera de zona de playoffs

Tigre será local de Barracas Central desde las 19 en Victoria, en un partido donde cualquier resultado dejará a Unión fuera de zona de playoffs.

Tigre y Barracas Central chocan este lunes en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Jose Dellagiovanna. Se podrá ver por TNT Sports.

Es un duelo clave ya que ambos llegan con igual puntaje a una unidad de meterse en zona de playoffs. Los dos equipos vienen de dos empates consecutivos, mientras que el “Guapo” acumula cuatro encuentros sin ganar.

Probables formaciones de Tigre vs Barracas Central

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Simón Rivero, Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.

Barracas Central: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Rubén Darío Insua.