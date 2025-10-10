Uno Santa Fe | Ovación | Miguel Ángel Russo

La conmovedora decisión del hijo de Miguel Ángel Russo

El hijo de “Miguelo” viajará a Rosario para enfrentar este viernes a la Lepra, a pesar del reciente deceso de su progenitor durante la jornada del miércoles.

Ovación

Por Ovación

10 de octubre 2025 · 09:25hs
La conmovedora decisión del hijo de Miguel Ángel Russo

Prensa Tigre

Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel Russo, decidió disputar el encuentro de este viernes con Tigre ante Newell´s en Rosario por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025, a pesar del reciente fallecimiento de su padre.

En declaraciones radiales, el delantero de 24 años del “Matador” aseguró que “si no juego, se levanta y me caga a puteadas” en referencia a la pasión que tenía su progenitor por el fútbol, disciplina que desempeño hasta su deceso, ya que se encontraba en actividad como director técnico de Boca en el momento de su muerte.

Nacho Russo, rumbo a Rosario para enfrentar a Newells

Nacho dijo presente en el velorio del entrenador argentino junto a su círculo cercano, llevado a cabo este jueves en La Bombonera, y viajó rumbo a Rosario para ponerse a disposición de Diego Dabove (DT de Tigre) de cara al duelo ante la Lepra, el cual tendrá lugar en el estadio Marcelo Alberto Bielsa desde las 18:30.

Voy a jugar mañana, él hubiese querido eso. Si no juego, se levanta y me caga a puteadas. Mañana al mediodía salgo para allá”, indicó el atacante rosarino.

Mientras vestía la camiseta de Instituto, Ignacio Russo le marcó un gol a Newell´s en el triunfo por 2-0 válido por la quinta fecha de la Liga Profesional 2024. Ahora, el ex Chacarita y Patronato volverá a medirse ante el conjunto rojinegro, en otro contexto y con un homenaje previo al comienzo del encuentro ya que habrá un minuto de silencio por el fallecimiento de su padre.

Miguel Ángel Russo Tigre Rosario
Noticias relacionadas
miguel angel russo ya es velado en la bombonera

Miguel Ángel Russo ya es velado en La Bombonera

el emotivo homenaje de la seleccion argentina a miguel angel russo

El emotivo homenaje de la Selección Argentina a Miguel Ángel Russo

dolor en el futbol argentino por la muerte de miguel angel russo: un guerrero de la vida

Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Miguel Ángel Russo: "Un guerrero de la vida"

union manifesto su pesar por el fallecimiento de miguel angel russo

Unión manifestó su pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Lo último

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Último Momento
Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un fuerte golpe en la cabeza

La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un fuerte golpe en la cabeza

Ovación
En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

Colón y un nuevo frente de conflicto: la deuda con Talleres por Ignacio Lago

Colón y un nuevo frente de conflicto: la deuda con Talleres por Ignacio Lago

Una buena para Unión: Diego Armando Díaz recibió el alta médica

Una buena para Unión: Diego Armando Díaz recibió el alta médica

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Con aplausos y cantos: salió el cortejo con los restos de Russo

Con aplausos y cantos: salió el cortejo con los restos de Russo

Policiales
Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos