La conmovedora decisión del hijo de Miguel Ángel Russo

El hijo de “Miguelo” viajará a Rosario para enfrentar este viernes a la Lepra, a pesar del reciente deceso de su progenitor durante la jornada del miércoles.

Ignacio Russo , hijo de Miguel Ángel Russo , decidió disputar el encuentro de este viernes con Tigre ante Newell´s en Rosario por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025, a pesar del reciente fallecimiento de su padre.

En declaraciones radiales, el delantero de 24 años del “Matador” aseguró que “ si no juego, se levanta y me caga a puteadas ” en referencia a la pasión que tenía su progenitor por el fútbol, disciplina que desempeño hasta su deceso, ya que se encontraba en actividad como director técnico de Boca en el momento de su muerte.

Nacho Russo, rumbo a Rosario para enfrentar a Newells

Nacho dijo presente en el velorio del entrenador argentino junto a su círculo cercano, llevado a cabo este jueves en La Bombonera, y viajó rumbo a Rosario para ponerse a disposición de Diego Dabove (DT de Tigre) de cara al duelo ante la Lepra, el cual tendrá lugar en el estadio Marcelo Alberto Bielsa desde las 18:30.

“Voy a jugar mañana, él hubiese querido eso. Si no juego, se levanta y me caga a puteadas. Mañana al mediodía salgo para allá”, indicó el atacante rosarino.

Mientras vestía la camiseta de Instituto, Ignacio Russo le marcó un gol a Newell´s en el triunfo por 2-0 válido por la quinta fecha de la Liga Profesional 2024. Ahora, el ex Chacarita y Patronato volverá a medirse ante el conjunto rojinegro, en otro contexto y con un homenaje previo al comienzo del encuentro ya que habrá un minuto de silencio por el fallecimiento de su padre.