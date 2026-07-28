Tigre perdió 2 a 1 ante Nacional en Victoria, pero se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, gracias al 3 a 0 a favor de la ida en Montevideo.
Tigre perdió con Nacional, pero igual se metió en octavos de final de la Sudamericana
Tigre cayó como local ante Nacional de Uruguay 2-1. Pero en el partido de ida, el Matador había goleado 3-0 y por eso clasificó a los octavos de final
28 de julio 2026 · 21:34hs
Tigre avanza en la Copa Sudamericana
Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera anotaron para el Bolso en la primera etapa y Santiago López descontó para el Matador cerca del final. Los dirigidos por Diego Dabove enfrentarán a Montevideo City Torque en la siguiente instancia.