En un duelo clave por la permanencia, Banfield venció a Sarmiento

Antes de recibir a Unión, Gimnasia de Mendoza perdió con San Lorenzo

Tigre perdió con Nacional, pero igual se metió en octavos de final de la Sudamericana

La tragedia que golpea a barrio Schneider: el doloroso relato de vecinos que intentaron rescatar al niño fallecido y las advertencias que no fueron escuchadas