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Antes de recibir a Unión, Gimnasia de Mendoza perdió con San Lorenzo

Gimnasia de Mendoza cayó como visitante 1-0 ante San Lorenzo. El sábado el equipo mendocino jugará ante Unión

28 de julio 2026 · 21:45hs
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San Lorenzo venció 1-0 a Gimnasia de Mendoza.

San Lorenzo venció 1-0 a Gimnasia de Mendoza.

San Lorenzo logró cambiar los murmullos por alegría en el Nuevo Gasómetro al imponerse 1-0 ante Gimnasia de Mendoza, por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026, encuentro correspondiente a la Zona A.

Gorosito sumó su primer triunfo como DT de San Lorenzo

Cuando el encuentro llegaba a su fin y se encaminaba a un empate sin goles apareció Rodrigo Auzmendi, que sacó provecho del centro rasante de Gregorio Rodríguez para que los Gauchos de Boedo consigan su primer triunfo bajo el mando de Néstor Raúl "Pipo" Gorosito.

Luego del triunfo, los fanáticos clamaron por el clásico contra Huracán, el próximo juego en condición de local y que se disputará el fin de semana de la próxima semana.

Mendoza San Lorenzo Unión
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