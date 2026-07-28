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En un duelo clave por la permanencia, Banfield venció a Sarmiento

Banfield se impuso en condición de local ante Sarmiento por 3-2, logrando una victoria fundamental en la lucha por mantener la categoría

28 de julio 2026 · 22:03hs
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Banfield venció como local a Sarmiento.

Banfield venció como local a Sarmiento.

Banfield triunfó por 3-2 ante Sarmiento por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 y así obtuvo tres unidades fundamentales para la tabla de los promedios, debido a que tanto el Taladro como el Verde de Junín están comprometidos en dicha situación.

Tiziano Perrotta fue la gran figura de los de Pedro Troglio con un doblete en cinco minutos. Bruno Sepúlveda, a lo Panenka de penal, sentenció el otro tanto.

Banfield lo ganaba cómodo, pero terminó sufriendo

En un partido fundamental por la permanencia en la Primera División del fútbol argentino, Banfield y Sarmiento disputaron un inicio parejo. Mucha fricción en la mitad de la cancha y pocas situaciones claras en los primeros 20'.

La primera situación manifiesta de gol de la historia llegó a los 25'. Por vez inaugural en el compromiso, uno de los dos equipos juntó más de tres pases en campo contrario. Lautaro Villegas culminó la jugada del Taladro con un remate que fue interceptado por Iván Arboleda, exgolero del cuadro del Sur de la Provincia de Buenos Aires.

La cuestión más llamativa de la etapa inicial fue la pasiva actuación de Andrés Gariano, árbitro del cotejo, junto al VAR. El juez del compromiso decidió ignorar un pisotón que pudo ser penal para Banfield, así como minutos más tarde también pasó desapercibido un agarrón de camiseta que podría haber culminado en tiro desde los 12 pasos para Sarmiento.

Los dos conjuntos se ocuparon más de defender que construir jugadas para lastimar, por lo que el primer tiempo culminó con un 0-0 entre Banfield y Sarmiento en el Florencio Sola.

En el inicio de la parte final, Banfield se equivocó en la salida y Elián Giménez quedó en buena posición para marcar. El surgido de River Plate la cruzó y se fue apenas desviada del arco custodiado por Facundo Sanguinetti. Pero al Taladro le sirvió de despertador y reaccionó.

Iván Arboleda le regaló la pelota a David Zalazar, que condujo y habilitó a Tiziano Perrotta. El delantero de 19 años aplicó una buena definición ante la salida del golero colombiano y clavó el 1-0 a los 8' del ST.

Cinco minutos después, Tomas Adoryan se escapó por la banda izquierda y centró para Perrotta, que le pegó de primera de zurda y con un potente remate, imposible para Arboleda, sentenció el 2-0.

A los 35' del complemento, Tiziano Perrotta se confirmó como la gran figura del cotejo. El 17 puso una gran asistencia para Tomas Adoryan, que fue derribado en el área por Arboleda y Gariano cobró penal. El ingresado Bruno Sepúlveda, a lo Panenka, confirmó el 3-0.

La jornada parecía perfecta para el Taladro, pero Facundo Sanguinetti pifió en un pase atrás y le dejó servida la pelota a Jonathan Herrera, que marcó el gol del honor para Sarmiento y decretó el 3-1.

Sin embargo, el cotejo tomó un rumbo totalmente inesperado. Después del tanto del Sultán, un centro al área que la defensa del Taladro no pudo defender y le cayó a Junior Marabel, que a falta de dos para los 45', estableció el segundo para el Verde de Junín. Emotivo final en el Florencio Sola.

Pese al suspenso del epílogo, Banfield sostuvo la ventaja y triunfó por 3-2 sobre Sarmiento. El equipo de Pedro Troglio pudo hacer valer su localía con una victoria importantísima ante un contrincante directo como el cuadro de Facundo Sava.

Banfield Sarmiento partido
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