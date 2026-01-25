Tigre pone primera ante el ascendido Estudiantes de Río Cuarto en Victoria

Tigre debuta como local desde las 21 frente a Estudiantes de Río Cuarto, que vuelve a la élite tras décadas. Formaciones, TV y claves.

Tigre levantará el telón de su temporada este domingo a las 21.00 cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio José Dellagiovanna, en el marco de la fecha inaugural del Torneo Apertura. El equipo conducido por Diego Dabove inicia un año exigente, con triple competencia en el horizonte, frente a un rival que pisa fuerte desde el ascenso.

El conjunto de Victoria buscará sostener la vara que dejó en 2025, temporada en la que fue protagonista en los torneos locales, alcanzó instancias de playoffs y logró el boleto a la Copa Sudamericana . Con ese antecedente, la dirigencia apuntó a potenciar el frente de ataque con nombres de peso.

Entre las incorporaciones se recuerdan las llegadas de Tiago Serrago, Santiago López y el experimentado Gonzalo “Pity” Martínez, quien firmó por un año bajo un contrato atado a objetivos deportivos. La idea del cuerpo técnico es sumar variantes en los últimos metros y elevar la eficacia en el último tercio.

Estudiantes y una vuelta con sabor histórico

Enfrente estará un Estudiantes de Río Cuarto que vive días especiales. El elenco cordobés afrontará su primer partido en la máxima categoría del fútbol argentino desde 1985, cuando disputó el viejo Torneo Nacional. El recuerdo histórico se mezcla con la ilusión de competir de igual a igual.

El León del Imperio reforzó su plantel principalmente a través de préstamos estratégicos. Entre ellos se destacan Gabriel Alanís, proveniente de Huracán, y Tobías Ostchega, cedido por Belgrano. Sin embargo, el mercado no está cerrado y la dirigencia trabaja para concretar la llegada de Cristian Lema, un zaguero con recorrido en Primera que aportaría experiencia y liderazgo defensivo.

Lo que hay en juego en el debut

Más allá de tratarse de la primera jornada, el encuentro aparece como una medida inicial para ambos. Tigre intentará imponer condiciones desde la posesión y la presión alta, mientras que Estudiantes apostará a la intensidad, el orden táctico y las transiciones rápidas.

El Apertura recién comienza, pero en Victoria ya se juega algo más que tres puntos: expectativas, proyectos y el sueño de arrancar el año con el pie derecho.