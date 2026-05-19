La Asociación Civil Conciencia Ciudadana invita a la comunidad a participar del encuentro “Democracia y polarización: los desafíos de nuestro tiempo”. La actividad contará con la destacada disertación del escritor y periodista Rogelio Alaniz, quien analizará el debate público actual y el rol de los medios en la sociedad contemporánea.
Charla abierta sobre democracia y polarización en Santa Fe
Espacio de reflexión y diálogo sobre la democracias con el periodista Rogelio Alaniz en el Hotel Castelar, este martes 19 de mayo con entrada libre
La democracia en Santa Fe
Conciencia Ciudadana Asociación Civil invita a la comunidad a participar de la charla abierta “Democracia y polarización: los desafíos de nuestro tiempo”, un espacio de reflexión y diálogo sobre los principales retos que enfrentan las sociedades contemporáneas en un contexto de creciente polarización.
La actividad contará con la participación de Rogelio Alaniz, reconocido periodista y escritor de la ciudad de Santa Fe, quien aportará su mirada y experiencia en torno al debate público, la construcción de la opinión y el rol de los medios de comunicación en la vida democrática.
El encuentro tiene como objetivo promover el pensamiento crítico, el intercambio de ideas y el fortalecimiento de los valores democráticos, convocando a estudiantes, profesionales y público en general interesados en la temática. La actividad se desarrollará el día martes 19 de mayo a las 19, en el Hotel Castelar, en 25 de Mayo 2349 de la ciudad de Santa Fe, la entrada es libre y gratuita con inscripción previa.
Los organizadores del evento determinan: "Desde Conciencia Ciudadana Asociación Civil, reafirmamos nuestro compromiso con la generación de espacios de participación ciudadana y debate plural, entendiendo que el diálogo es una herramienta fundamental para la construcción de sociedades más justas y democráticas".
Para más información o consultas: [email protected] IG: concienciaciudadana.ar Link de inscripción: https://forms.gle/Vq8diAcxv5ipYgdo6