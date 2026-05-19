Charla abierta sobre democracia y polarización en Santa Fe

Espacio de reflexión y diálogo sobre la democracias con el periodista Rogelio Alaniz en el Hotel Castelar, este martes 19 de mayo con entrada libre

La Asociación Civil Conciencia Ciudadana invita a la comunidad a participar del encuentro “Democracia y polarización: los desafíos de nuestro tiempo” . La actividad contará con la destacada disertación del escritor y periodista Rogelio Alaniz , quien analizará el debate público actual y el rol de los medios en la sociedad contemporánea.

Conciencia Ciudadana Asociación Civil invita a la comunidad a participar de la charla abierta “Democracia y polarización: los desafíos de nuestro tiempo” , un espacio de reflexión y diálogo sobre los principales retos que enfrentan las sociedades contemporáneas en un contexto de creciente polarización.

La actividad contará con la participación de Rogelio Alaniz, reconocido periodista y escritor de la ciudad de Santa Fe, quien aportará su mirada y experiencia en torno al debate público, la construcción de la opinión y el rol de los medios de comunicación en la vida democrática.

El encuentro tiene como objetivo promover el pensamiento crítico, el intercambio de ideas y el fortalecimiento de los valores democráticos, convocando a estudiantes, profesionales y público en general interesados en la temática. La actividad se desarrollará el día martes 19 de mayo a las 19, en el Hotel Castelar, en 25 de Mayo 2349 de la ciudad de Santa Fe, la entrada es libre y gratuita con inscripción previa.

Los organizadores del evento determinan: "Desde Conciencia Ciudadana Asociación Civil, reafirmamos nuestro compromiso con la generación de espacios de participación ciudadana y debate plural, entendiendo que el diálogo es una herramienta fundamental para la construcción de sociedades más justas y democráticas".

Para más información o consultas: [email protected] IG: concienciaciudadana.ar Link de inscripción: https://forms.gle/Vq8diAcxv5ipYgdo6