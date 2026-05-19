Autonomía SF: cómo será el proceso para redactar la futura Carta Orgánica de Santa Fe

En la sesión de este lunes, el Concejo Municipal aprobó la creación del Programa Autonomía SF , un decreto de la Presidencia que busca organizar y coordinar el proceso participativo hacia la construcción de la futura Carta Orgánica de la ciudad.

Bajo el lema: “La ciudad, protagonista de su futuro” , la norma faculta al presidente del cuerpo a conducir este proceso en articulación con el Departamento Ejecutivo Municipal y a convocar a los concejales para definir una agenda de trabajo organizada en ejes temáticos . Cada edil podrá integrarse según su interés y especialidad, con participación en un máximo de tres ejes.

checho basile Bajo el lema “La ciudad, protagonista de su futuro”, organiza una agenda de trabajo para instrumentar el proceso de transición hacia la autonomía municipal y el posterior dictado de la Carta Orgánica local. gentileza

“Tenemos la oportunidad histórica de pensar la ciudad del futuro y queremos que todos los santafesinos sean protagonistas”, manifestó Basile y agregó: “Por eso, habilitamos este proceso participativo, donde podrán intervenir según su campo de estudio o interés, para reunir los mejores aportes y que sean insumo para la futura redacción de nuestra carta orgánica”.

Cabe recordar que la reforma de la Constitución Provincial sancionada en 2025 habilita a los municipios con más de diez mil habitantes a dictar sus propias cartas orgánicas. En ese marco, el Departamento Ejecutivo puso en marcha el procedimiento participativo mediante el Decreto N° 00089/2025, con el objetivo de establecer los lineamientos centrales del proyecto de ordenanza que, en una etapa posterior, será remitido al Concejo para declarar la necesidad del dictado de la Carta Orgánica a través de una Convención Estatuyente.

Ejes temáticos

Los ejes temáticos son cinco y cada uno de ellos contará con representación de concejales, respetando el límite máximo de tres ejes por integrante. A su vez, el Ejecutivo designará tres representantes que participarán de los cinco espacios temáticos:

Gobierno local y participación ciudadana (“Cómo se gobierna la ciudad”): abordará la forma de gobierno, el funcionamiento del sistema político local, mecanismos de control, transparencia, prevención de la corrupción, derechos y garantías, y herramientas de participación ciudadana.

(“Cómo se gobierna la ciudad”): abordará la forma de gobierno, el funcionamiento del sistema político local, mecanismos de control, transparencia, prevención de la corrupción, derechos y garantías, y herramientas de participación ciudadana. Organización institucional y funcionamiento de la administración local (“Cómo funciona el municipio”): incluirá responsabilidades y competencias municipales, regulación y control de servicios públicos, empleo municipal y justicia de faltas.

(“Cómo funciona el municipio”): incluirá responsabilidades y competencias municipales, regulación y control de servicios públicos, empleo municipal y justicia de faltas. Administración financiera y recursos municipales (“Cómo se administran los recursos”): trabajará sobre impuestos, presupuesto, recaudación, administración de recursos, endeudamiento, responsabilidad fiscal, financiamiento y coparticipación.

(“Cómo se administran los recursos”): trabajará sobre impuestos, presupuesto, recaudación, administración de recursos, endeudamiento, responsabilidad fiscal, financiamiento y coparticipación. Planificación urbana, convivencia ciudadana e integración territorial (“Cómo planificamos y vivimos la ciudad”): comprenderá movilidad y transporte, integración barrial, planificación urbana y ambiental, gestión de riesgos, seguridad y políticas orientadas a reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida.

(“Cómo planificamos y vivimos la ciudad”): comprenderá movilidad y transporte, integración barrial, planificación urbana y ambiental, gestión de riesgos, seguridad y políticas orientadas a reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida. Cooperación regional y articulación metropolitana (“Cómo nos vinculamos con la región”): se enfocará en la relación con otras localidades, construcción de áreas metropolitanas, cooperación intermunicipal y vínculos con organismos de integración regional.

Participación para construir consensos

El programa tiene como finalidad coordinar la convocatoria ciudadana e impulsar el debate institucional y social sobre la autonomía municipal. Para ello, prevé la realización de jornadas, foros, audiencias y debates abiertos, promoviendo la participación de sectores institucionales, académicos, comunitarios y vecinales.

Asimismo, contempla el intercambio con especialistas, organizaciones sociales, colegios profesionales y entidades intermedias; reuniones periódicas con legisladores y funcionarios provinciales y municipales para monitorear avances del proceso en toda la provincia; elaboración de herramientas de difusión y producción de documentos técnicos y jurídicos que orienten la redacción del proyecto de Carta Orgánica.

Además, se propone conformar un espacio institucional de trabajo junto a concejales de municipios del área metropolitana para iniciar un proceso de diálogo orientado a explorar esquemas viables de cooperación intermunicipal y regional.

La ordenanza establece que la presidencia del Concejo definirá la organización general del programa y el funcionamiento de cada eje temático. También invita a participar a los concejos municipales que integran el Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM Santa Fe), al senador por el departamento La Capital y a otros legisladores provinciales, con el objetivo de construir criterios comunes de planificación regional y metropolitana.

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