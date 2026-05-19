Uno Santa Fe | Santa Fe | autonomía

Autonomía SF: cómo será el proceso para redactar la futura Carta Orgánica de Santa Fe

El programa prevé foros, audiencias y mesas temáticas para debatir gobierno local, recursos, urbanismo y participación ciudadana

19 de mayo 2026 · 08:42hs
Autonomía SF: cómo será el proceso para redactar la futura Carta Orgánica de Santa Fe

Prensa Santa Fe Ciudad

En la sesión de este lunes, el Concejo Municipal aprobó la creación del Programa Autonomía SF, un decreto de la Presidencia que busca organizar y coordinar el proceso participativo hacia la construcción de la futura Carta Orgánica de la ciudad.

Bajo el lema: “La ciudad, protagonista de su futuro”, la norma faculta al presidente del cuerpo a conducir este proceso en articulación con el Departamento Ejecutivo Municipal y a convocar a los concejales para definir una agenda de trabajo organizada en ejes temáticos. Cada edil podrá integrarse según su interés y especialidad, con participación en un máximo de tres ejes.

checho basile
Bajo el lema “La ciudad, protagonista de su futuro”, organiza una agenda de trabajo para instrumentar el proceso de transición hacia la autonomía municipal y el posterior dictado de la Carta Orgánica local.

Bajo el lema “La ciudad, protagonista de su futuro”, organiza una agenda de trabajo para instrumentar el proceso de transición hacia la autonomía municipal y el posterior dictado de la Carta Orgánica local.

“Tenemos la oportunidad histórica de pensar la ciudad del futuro y queremos que todos los santafesinos sean protagonistas”, manifestó Basile y agregó: “Por eso, habilitamos este proceso participativo, donde podrán intervenir según su campo de estudio o interés, para reunir los mejores aportes y que sean insumo para la futura redacción de nuestra carta orgánica”.

Cabe recordar que la reforma de la Constitución Provincial sancionada en 2025 habilita a los municipios con más de diez mil habitantes a dictar sus propias cartas orgánicas. En ese marco, el Departamento Ejecutivo puso en marcha el procedimiento participativo mediante el Decreto N° 00089/2025, con el objetivo de establecer los lineamientos centrales del proyecto de ordenanza que, en una etapa posterior, será remitido al Concejo para declarar la necesidad del dictado de la Carta Orgánica a través de una Convención Estatuyente.

Ejes temáticos

Los ejes temáticos son cinco y cada uno de ellos contará con representación de concejales, respetando el límite máximo de tres ejes por integrante. A su vez, el Ejecutivo designará tres representantes que participarán de los cinco espacios temáticos:

  • Gobierno local y participación ciudadana (“Cómo se gobierna la ciudad”): abordará la forma de gobierno, el funcionamiento del sistema político local, mecanismos de control, transparencia, prevención de la corrupción, derechos y garantías, y herramientas de participación ciudadana.
  • Organización institucional y funcionamiento de la administración local (“Cómo funciona el municipio”): incluirá responsabilidades y competencias municipales, regulación y control de servicios públicos, empleo municipal y justicia de faltas.
  • Administración financiera y recursos municipales (“Cómo se administran los recursos”): trabajará sobre impuestos, presupuesto, recaudación, administración de recursos, endeudamiento, responsabilidad fiscal, financiamiento y coparticipación.
  • Planificación urbana, convivencia ciudadana e integración territorial (“Cómo planificamos y vivimos la ciudad”): comprenderá movilidad y transporte, integración barrial, planificación urbana y ambiental, gestión de riesgos, seguridad y políticas orientadas a reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida.
  • Cooperación regional y articulación metropolitana (“Cómo nos vinculamos con la región”): se enfocará en la relación con otras localidades, construcción de áreas metropolitanas, cooperación intermunicipal y vínculos con organismos de integración regional.

Participación para construir consensos

El programa tiene como finalidad coordinar la convocatoria ciudadana e impulsar el debate institucional y social sobre la autonomía municipal. Para ello, prevé la realización de jornadas, foros, audiencias y debates abiertos, promoviendo la participación de sectores institucionales, académicos, comunitarios y vecinales.

Asimismo, contempla el intercambio con especialistas, organizaciones sociales, colegios profesionales y entidades intermedias; reuniones periódicas con legisladores y funcionarios provinciales y municipales para monitorear avances del proceso en toda la provincia; elaboración de herramientas de difusión y producción de documentos técnicos y jurídicos que orienten la redacción del proyecto de Carta Orgánica.

Además, se propone conformar un espacio institucional de trabajo junto a concejales de municipios del área metropolitana para iniciar un proceso de diálogo orientado a explorar esquemas viables de cooperación intermunicipal y regional.

La ordenanza establece que la presidencia del Concejo definirá la organización general del programa y el funcionamiento de cada eje temático. También invita a participar a los concejos municipales que integran el Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM Santa Fe), al senador por el departamento La Capital y a otros legisladores provinciales, con el objetivo de construir criterios comunes de planificación regional y metropolitana.

• LEER MÁS: Hacia la Carta Orgánica municipal: Santa Fe lanza un proceso participativo para definir su autonomía

autonomía Santa Fe proceso carta orgánica
Noticias relacionadas
El hombre reconoció la unión convivencial, pero no el aporte de ella a la compra de los bienes

Unión convivencial: tras separarse de su pareja, una mujer santafesina recibirá casi $52 millones por compensación económica

combustibles mas caros en la ciudad: los precios de nafta y gasoil tras la suba de todas las petroleras

Combustibles más caros en la ciudad: los precios de nafta y gasoil tras la suba de todas las petroleras

Impulsan una escuela municipal para emprendedores en Santa Fe

El Concejo aprobó la creación de una escuela municipal para emprendedores en Santa Fe

Charla abierta sobre democracia y polarización en Santa Fe

Charla abierta sobre democracia y polarización en Santa Fe

Lo último

Una inspectora de tránsito fue agredida a golpes de puño durante un operativo en pleno centro santafesino

Una inspectora de tránsito fue agredida a golpes de puño durante un operativo en pleno centro santafesino

Golpe para Colón: Lértora quedó descartado para recibir a Mitre

Golpe para Colón: Lértora quedó descartado para recibir a Mitre

Pullaro sobre el menor que asesinó a un playero y dos taxistas en Rosario: No podemos retroceder con quienes matan

Pullaro sobre el menor que asesinó a un playero y dos taxistas en Rosario: "No podemos retroceder con quienes matan"

Último Momento
Una inspectora de tránsito fue agredida a golpes de puño durante un operativo en pleno centro santafesino

Una inspectora de tránsito fue agredida a golpes de puño durante un operativo en pleno centro santafesino

Golpe para Colón: Lértora quedó descartado para recibir a Mitre

Golpe para Colón: Lértora quedó descartado para recibir a Mitre

Pullaro sobre el menor que asesinó a un playero y dos taxistas en Rosario: No podemos retroceder con quienes matan

Pullaro sobre el menor que asesinó a un playero y dos taxistas en Rosario: "No podemos retroceder con quienes matan"

Victoria Villarruel en Rosario: Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni

Victoria Villarruel en Rosario: "Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni"

Rescataron sano y salvo a un aguará guazú hallado en el patio de una vivienda de Monte Vera

Rescataron sano y salvo a un aguará guazú hallado en el patio de una vivienda de Monte Vera

Ovación
Colón, desde lo más alto: posiciones y próxima fecha en la Zona A

Colón, desde lo más alto: posiciones y próxima fecha en la Zona A

Colón es el líder con menos puntos sumados en las primeras 13 fechas

Colón es el líder con menos puntos sumados en las primeras 13 fechas

En Mitre ya palpitan el duelo ante Colón: Sabemos la jerarquía que tiene

En Mitre ya palpitan el duelo ante Colón: "Sabemos la jerarquía que tiene"

El puntito que sumó Colón el sábado, el lunes se transformó en puntazo

El puntito que sumó Colón el sábado, el lunes se transformó en puntazo

Colón de San Justo no afloja y pisa fuerte en el Apertura Senior

Colón de San Justo no afloja y pisa fuerte en el Apertura Senior

Policiales
Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Mundo K-POP: Cazadoras de demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira ¡Ustedes mandan!

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira "¡Ustedes mandan!"

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe