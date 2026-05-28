Colón insiste por Eggel, pero Maipú fue contundente: "La única manera es una venta"

El presidente del club mendocino, Hernán Sperdutti, confirmó el interés de Colón por Marcelo Eggel y dejó en claro cuál es la postura institucional para negociar en este mercado de pases.

Marcelo Eggel vuelve a aparecer en la órbita de Colón como uno de los nombres apuntados para reforzar el plantel de cara a la segunda parte de la Primera Nacional. El volante de Deportivo Maipú ya había sido buscado en el mercado anterior y ahora otra vez el Sabalero lo tiene entre sus prioridades.

Sin embargo, desde Mendoza fueron claros. Hernán Sperdutti, presidente de Maipú, reveló en diálogo con Radio Gol (FM 96.7) que existieron contactos por parte de Colón a comienzos de año, aunque las condiciones propuestas no convencieron al club mendocino.

“En la realidad, la gente de Colón se comunicó a principio de año para saber cómo era la situación de Marcelo Eggel y hasta ofreció un préstamo, pero no era lo que Maipú quería”, explicó el dirigente.

“Es el capitán y está cómodo en el club”

Sperdutti dejó en claro que Eggel es una pieza clave dentro de la estructura futbolística de Maipú y que el club pretende sostener una base competitiva para seguir siendo protagonista.

“El jugador está cómodo en el club, es el capitán del equipo y nosotros siempre intentamos sostener los planteles para ser competitivos”, sostuvo.

Además, remarcó el gran presente del mediocampista, uno de los futbolistas más destacados de la Primera Nacional en su puesto. “Es un jugador sumamente importante para nosotros. Lleva varios goles, varias asistencias y encima es volante”, destacó.

Colón sigue atento, pero Maipú fijó condiciones

Más allá de que todavía no hubo una oferta formal en este mercado (Colón prepara una propuesta aunque no estaría a la altura de lo solicitado por Maipú), Sperdutti reconoció que sabe del interés rojinegro y también del seguimiento de otros clubes.

“Me enteré que Colón tiene intenciones, pero oficialmente nadie se comunicó conmigo todavía”, aclaró.

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Lo que sí dejó absolutamente establecido es cuál será la postura de Maipú para sentarse a negociar. “La prioridad del club es que el jugador salga por una venta. La única manera de desprendernos de él es a través de una transferencia”, afirmó con contundencia.

En Santa Fe saben que no será una negociación sencilla. Pero también entienden que Eggel encaja perfectamente en el perfil que busca Colón para potenciar el mediocampo en la pelea por el ascenso.