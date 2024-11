Tigre se sacó la mufa y le ganó sobre la hora a Banfield

Banfield, que busca entrenador tras la salida del uruguayo Gustavo Munúa, continuará con el interinato de Miguel Robinson Hernández y visitará el domingo a Riestra, mientras que Tigre será local de Instituto.

Ganó Tigre con un penal polémico

Tigre presentó varios cambios en su visita al Florencio Sola y un novedoso esquema 4-1-4-1, buscando ser certero y peligroso por las bandas. El arranque del partido en el Sur fue de estudio: el Matador tuvo más la pelota en los primeros 15' pero el Taladro la más clara, después de una mala salida de Ortega que Rivera no pudo aprovechar.

Tigre tenía posesiones largas pero fallaba en cada pase final: o se regalaba la pelota o se repetía en pases profundos divididos. No le fluía el juego al visitante y en ese interín Banfield, que lejos estaba de ser dueño del partido, se aproximó más veces al arco de Zenobio. En 30' era un trámite de muy poco vuelo futbolístico.

Prácticamente no pasó nada en el último tramo. Domínguez explotó contra Espinoza por una falta clara no cobrada a favor de Tigre y se fue expulsado. Con poco, el juez del encuentro ya había calentado demasiado las pulsaciones y cada jugada se protestaba. El VAR no llamó al árbitro por un penal sobre Arias en un tiro libre y desde ahí todo se caldeó.

El Matador salió con la misma actitud soporífera que en el primer tiempo, no tenía y directamente ya no cruzaba mitad de cancha. Banfield estaba envalentonado y Tigre no podía mantener la pelota. A los 16', a la cancha Armoa y Cavanagh en lugar de Medina y Ferreyra, de olvidable partidos ambos. El paraguayo de punta y Cavanagh sorpresivamente de volante por izquierda.

Al rato, Nico Diez juntó a la doble punta: Contín adentro, afuera Ortega y Garay de cuatro. A Tigre le costaba todo horrores pero el momento de Banfield había pasado y para los 25' el partido había vuelto a emparejarse.

Banfield se quedó con uno menos para los últimos 10' y el partido cambió completamente. Tigre se plantó en campo contrario y una mano de Brandon Oviedo le permitió abrir el marcador faltando tres minutos. Contín se hizo cargo del remate, pateó fuerte al medio y Tigre se puso en ventaja después de haberla pasado mal toda la tarde.