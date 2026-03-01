Tigre va por la recuperación recibiendo a Gimnasia (LP)

Tigre y Gimnasia jugarán este domingo, desde las 21.30, en el Estadio José Dellagiovana por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026

Tigre y Gimnasia jugarán este domingo desde las 21.30 en el Estadio José Dellagiovana, en el marco de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. Tras perder el invicto en Barracas, el equipo dirigido por Diego Dabove buscará recuperar la memoria que lo llevó a lo más alto de la tabla ante un Lobo de andar irregular.

Febrero comenzó como un sueño placentero y terminó como uno pesado en San Fernando. La derrota en el Claudio Chiqui Tapia frenó en seco la trayectoria ascendente de los Azules del Norte, reforzados a pesar de todo por el regreso -con asistencia incluida- de Jabes Saralegui y por la continuidad de la buena forma de su delantera.

Las tristezas ya no son ajenas al Bosque. Con la remontada sufrida frente a Rosario Central, los Triperos perdieron su imbatibilidad como local y la posibilidad de escalar posiciones en el grupo B. La vuelta al gol de Nacho Fernández, mejorado con su paso del centro hacia la derecha, fue una luz en una tarde oscura en La Plata.

Si el Matador logra imponerse en su estadio llegará a los 17 puntos y quedará como único puntero de la Zona B, al menos hasta que jueguen Independiente Rivadavia, que tiene 16 unidades, y Belgrano, que cuenta con 15. Por su parte, de ganar el Lobo alcanzará los 13 puntos y mantendrá su lugar entre los clasificados a octavos de final, pero una derrota sumada a resultados ajenos puede dejarlo fuera del top 8.

Probables formaciones de Tigre y Gimnasia

Tigre: Tomás Sultani; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Santiago López; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Gimnasia de La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.

Hora: 21.30.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: José Dellagiovanna.