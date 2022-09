Tilcara fue contundente y derrotó a Cha Roga en Santo Tomé

En Cabaña Leiva, La Salle Jobson sumó el tercer triunfo consecutivo, ya que lo había hecho ante Cha Roga y Los Pampas de Rufino, mientras que ahora lo sufrió CUCU de Concepción del Uruguay al que doblegó por 66 a 26. En el departamento General López, Universitario derrotó como visitante a Los Pampas de Rufino por 25 a 19, acumulando la tercera victoria puesto que anteriormente lo había hecho ante los equipos de San Nicolás y ante Cha Roga.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Tilcara de Paraná 15; Universitario de Santa Fe y La Salle Jobson 14; Los Pampas de Rufino 6, CUCU de Concepción del Uruguay 5, Gimnasia de Pergamino 1; Cha Roga y Regatas & Belgrano de San Nicolás 0. En la próxima fecha jugarán Tilcara con Los Pampas de Rufino, CUCU con Regatas & Belgrano de San Nicolás, Gimnasia de Pergamino con Cha Roga, y Universitario de Santa Fe con La Salle Jobson en barrio Las Delicias.

En la Reclasificación A, en la ciudad cabecera del departamento Castellanos, CRAR de Rafaela perdió el partido frente al Paraná Rowing Club en la última jugada del partido por 37 a 31 bajo el arbitraje del santafesino Fabián Prats. Los puntos para los conducidos por Quique López Durando los concretaron por intermedio de un try Juan Cruz Karlen, un try de Matías Rocchi, un try penal, más una conversión y dos penales de Martín Bocco, y dos penales del full back Santiago Kerstens.

En el parque de la Independencia, Alma Juniors de Esperanza cosechó el tercer triunfo consecutivo al imponerse como visitante a Provincial de Rosario por 20 a 0. En Fisherton, en un partido picante, Universitario de Rosario doblegó a los Caranchos por 11 a 8, y en el departamento General López, Jockey de Venado Tuerto le ganó a Logaritmo 27 a 20.

image.png El conjunto Cangrejo acumuló la tercera derrota, mientras que Tilcara marcha puntero en la Reclasificación B.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Paraná Rowing 15, Universitario de Rosario 11, Caranchos de Rosario 10, Jockey de Venado Tuerto y Alma Juniors de Esperanza 8; CRAR de Rafaela 7; Logaritmo 2 y Provincial 0. La próxima fecha jugarán Paraná Rowing con Caranchos, Logaritmo con CRAR de Rafaela, Universitario de Rosario con Provincial, y Alma Juniors de Esperanza con Jockey de Venado Tuerto.

En cuanto a la 4° fecha de reserva, en la autopista, CRAI superó a Gimnasia y Esgrima de Rosario 27 a 21, y Santa Fe Rugby a Jockey de Rosario por 45 a 7 en Sauce Viejo. Las posiciones quedaron de este modo: Santa Fe Rugby 88; Jockey de Rosario, Old Resian y Duendes 74; Estudiantes 56, Gimnasia de Rosario 51, CRAI 35.

En pre-reserva, Gimnasia le ganó a CRAI de visitante 24 a 0, y Santa Fe Rugby superó a Jockey por un ajustado 32 a 31. Las posiciones están así: Santa Fe Rugby 93, Duendes 84, Gimnasia y Esgrima 69, Old Resian y Jockey de Rosario 60, Estudiantes de Paraná 56 y CRAI 33. En la próxima fecha jugarán Gimnasia con Estudiantes de Paraná, Old Resian con Santa Fe RC y Jockey de Rosario con CRAI, quedando libre Duendes.

En el Torneo Integración de Desarrollo que organizan la Unión Santafesina y la Unión Entrerriana de Rugby, la 3° fecha se disputará el próximo domingo 25 de septiembre, con los cruces entre Capibá con Coronda y Brown de San Vicente con Querandí RC, quedando libre San Carlos. Las posiciones se encuentran así: Querandí RC 10, Brown de San Vicente 5, San Carlos 4, Capibá 1 y Coronda RC 0.

En relación al Torneo del Interior que tuvo ventana de descanso, se retomará el próximo sábado 24. En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby jugará con Jockey Club de Córdoba. Las posiciones en la Zona 3 están de este modo: Duendes 6, Jockey Club de Córdoba 5, Tucumán RC 4, y Santa Fe Rugby 2. Por su parte, CRAI visitará a Old Resian en Grantfield, pero por el Interior B. Las posiciones están así: Old Resian 8; Tucumán Lawn Tenis y Natación y Gimnasia 5, CRAI 1.