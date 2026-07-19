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El mercado de la ASB no para rumbo al Oficial Prefederal 2026

Pensando en el próximo Prefederal, los equipos de la ASB siguen completando sus planteles y staff de entradores

Ovación

Por Ovación

19 de julio 2026 · 15:26hs
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El mercado de la ASB no para rumbo al Oficial Prefederal 2026

El mercado de pases de la Asociación Santafesina (ASB) acaba de entregar uno de sus movimientos más importantes. José Luis Bione, una de las figuras de Unión en las últimas temporadas, cambiará de camiseta y continuará su carrera en Gimnasia, que suma una incorporación de jerarquía para afrontar el segundo semestre.

El alero, nacido el 24 de febrero de 1998 en María Grande, llega respaldado por una trayectoria que incluye el ascenso a la Liga Nacional con Independiente de Oliva, además de haberse consolidado como una pieza clave en los equipos rojiblancos dentro del ámbito local.

Radicado desde hace algunos años en la ciudad de Santa Fe por cuestiones laborales, Bione se convirtió en un nombre habitual entre los jugadores de mayor rendimiento de la Asociación Santafesina, lo que despertó el interés de varios clubes durante este mercado.

Finalmente, fue Gimnasia el que logró quedarse con sus servicios. El conjunto dirigido por Valentín Rinaudo apuesta fuerte para encarar el Prefederal ASB, torneo en el que buscará ser uno de los principales candidatos y alcanzar, por tercera temporada consecutiva, la clasificación a la Liga Federal.

Quintana comandará a Colón en el Prefederal

En enero de 2024, Colón repatriaba a Fernando Quintana para edificar su tercer proceso en la institución, después de aquellos pasos anteriores (2006 a 2008 y 2014).

Siempre un soldado de un club que lleva en la sangre y donde el sentimiento puede más que la razón.

Entre tantas cosas que logró desde aquella vuelta fue devolver al rojinegro a la A1 del certamen local, a fines de 2025, después de ganarle la serie a Regatas Coronda.

Con muchos jóvenes, sin discursos altruistas y con la bandera del trabajo, tendrá ahora que conformar un plantel que pueda pelear, en primera instancia, con zafar del descenso.

Será un nuevo reto y en este camino lo fundamental es encontrar el personal, teniendo en cuenta la gran sangría que sufrió el equipo después de la Liga Argentina y el reciente Apertura que terminó de manera muy triste para la institución del barrio Centenario.

ASB Gimnasia Colón
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