Madelón, con la chance de repetir la misma fórmula en Unión

Unión llega con confianza al duelo del lunes y Madelón tendría decidido sostener la formación que le dio su primera victoria en el Clausura.

Unión transita las horas previas al compromiso ante Central Córdoba con una noticia que le permite a Leonardo Madelón despejar buena parte de las dudas que aparecieron después de la victoria frente a Lanús. Lucas Ayala y Lucas Menossi evolucionaron favorablemente de sus respectivas molestias y estarían disponibles para jugar desde el inicio.

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El Tatengue recibirá este lunes a Central Córdoba, desde las 21.15, en el estadio 15 de Abril, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro tendrá como árbitro a Nazareno Arasa.

Después del importante triunfo 2-1 frente al Granate, Madelón tenía dos situaciones para resolver. Ayala había terminado con una fatiga muscular, mientras que Menossi fue reemplazado por un golpe en una de sus rodillas. Sin embargo, la evolución de ambos fue favorable y el cuerpo técnico no tendría inconvenientes para contar con ellos.

Ayala y Menossi, dos buenas noticias en Unión

La presencia de Ayala representa una tranquilidad para el entrenador. El futbolista había sido titular ante Lanús y, más allá de que debió dejar la cancha durante el complemento, su evolución física fue buena y todo indica que continuará desde el arranque.

Algo similar ocurre con Menossi. El mediocampista también fue reemplazado ante el Granate, pero la molestia producto del golpe en su rodilla no le impediría estar frente a Central Córdoba.

De esta manera, Bruno Pittón y Emilio Giaccone, quienes aparecían como las principales alternativas en caso de que alguno de los dos no llegara, volverían a esperar su oportunidad desde el banco.

Madelón también define el ataque

La otra cuestión que el entrenador tenía bajo análisis era la continuidad de Misael Aguirre. El atacante fue titular en las tres primeras jornadas, aunque ante Lanús tuvo un rendimiento menor al mostrado en sus anteriores presentaciones.

Por eso, Madelón evaluó la posibilidad de introducir una variante, con Mauro Luna Diale y Marcelo Estigarribia como opciones para ocupar su lugar.

Sin embargo, la tendencia es que el DT sostenga la estructura que utilizó en el triunfo frente al Granate. La receta que hoy tiene más chances es repetir los mismos 11, apostando a la continuidad de un equipo que consiguió una victoria importante y mostró una mejoría en su funcionamiento.

El equipo que prepara Unión

Si no surge ningún inconveniente en el último entrenamiento, Unión saldría al campo de juego del 15 de Abril con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi e Ignacio Malcorra; Misael Aguirre y Cristian Tarragona.

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Así, Madelón parece haber encontrado una fórmula que le ofrece respuestas y, sobre todo, continuidad. Después del triunfo ante Lanús, el objetivo será repetir la actuación y volver a sumar de a tres en casa, esta vez ante un Central Córdoba que llegará a Santa Fe dispuesto a complicarle la noche al Tatengue.