Tomás Cubelli se refirió al presente Jaguares

Como viene ocurriendo desde que se frenó la actividad en el deporte de la pelota ovalada, a partir de la pandemia de coronavirus, la UAR lleva adelante conferencias de prensa de modo virtual.En esta ocasión el elegido fue el medio scrum de Jaguares, Tomás Cubelli, quien dejó un título para destacar y es que "Se hizo un tremendo laburo para generar valores y cultura de equipo".

"Es una situación diferente para cualquier rubro, y con más de dos meses de estar en esta situación, todos estamos más acostumbrados a la dinámica que nos toca, tratando de hacerlo que se puede" señaló el back formado en Belgrano Athlétic sobre la cuarentena.

El también integrante de Los Pumas dijo que "Los jugadores tenemos que tratar de que nos afecte lo menos posible al físico, tener paciencia y saber que hay otros temas más importantes a nivel social que hay que atender. Tenemos que trabajar día a día y usar el tiempo para despejar la cabeza y el cuerpo que es muy importante".

2252020 f2 cubelli conferencia jaguares.jpg Cubelli es uno de los referentes de Los Jaguares.

En otro tramo, Cubo expresó que "«La motivación para nosotros en este momento, es que tenemos la suerte de formar parte de Jaguares y Los Pumas. También están las motivaciones personales. Al tener menos entrenamientos grupales o un calendario de partidos a cumplir, tenemos que enfocarnos en las motivaciones de cada uno, lo que uno quiere perseguir, ser mejor jugador y mejor persona".

A cerca de como sería la vuelta de la actividad, Cubelli sostuvo que "Lo primero que haremos será vernos las caras y estar juntos. Para cualquier competencia que haya en el futuro, habrá un tiempo de preparación previa antes de jugar. Cuando venga ese momento, estaremos lo mejor preparados posible".

2252020 f3 cubelli conferencia jaguares.jpg Los Jaguares esperan novedades para regresar a los entrenamientos.

El ex jugador de Brumbies de Australia fue claro al explicar que "Se hizo un tremendo laburo, tanto en 2018 como el año pasado para generar valores y cultura del equipo. Es algo que no me había tocado vivir de manera tan intensa con otros equipos argentinos. El año pasado se hizo un trabajo muy bueno que nos dio una base importante de valores y cosas que queremos representar cuando jugamos, más allá de querer ganar".

"En todos los equipos que participé, siempre estuve rodeado de grandes staffs. Esto tiene que ver mucho con lo que es el rugby. El laburo que hacen para que podamos competir en el Super Rugby es increíble y no se ve tanto. La logística, planificación, tener todo listo para poder viajar por el mundo y tener todo listo para cada entrenamiento, para cada partido, es un trabajo detrás, muy grande, y que hacen posible que Jaguares pueda competir de la mejor manera en una competencia internacional como es el Super Rugby" cerró el medio scrum de Jaguares.