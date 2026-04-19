Racing, ante Aldosivi y bajo presión: una visita que puede marcar el futuro de Costas

Racing Club afrontará este domingo un compromiso cargado de tensión cuando visite a Aldosivi por la 15ª fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, que se disputará desde las 13:30 en el Estadio José María Minella, aparece como determinante para el ciclo de Gustavo Costas, cada vez más cuestionado.

El partido contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, mientras que Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR. La transmisión será por TNT Sports Premium.

Un presente que preocupa en Racing

La “Academia” llega golpeada. Perdió tres de sus últimos cuatro partidos y su rendimiento generó fuertes críticas. En el plano local, tuvo un Torneo Apertura decepcionante y sufrió un duro revés en el clásico ante Independiente, donde cayó 1-0 como visitante.

El último fin de semana, además, volvió a tropezar frente a River Plate por 2-0, en un partido marcado por el error y la expulsión de Marcos Rojo, que dejó aún más expuesto al equipo.

Estos resultados empujaron a Racing hasta la novena posición de la Zona B, quedando fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

Problemas que también se trasladan al plano internacional

La crisis no se limita al torneo local. En la Copa Sudamericana, Racing protagonizó una actuación preocupante y terminó cayendo 3-2 ante Botafogo, en un encuentro donde cometió errores insólitos que terminaron costándole el resultado.

Bajas sensibles en un momento límite

Como si el contexto no fuera suficiente, Costas deberá rearmar el equipo. No estarán disponibles Ignacio Rodríguez, Gastón Martirena y Santiago Solari por molestias físicas.

A ellos se suman las ausencias de Marco Di Césare y nuevamente Marcos Rojo, ambos suspendidos. En este escenario, el chubutense Tomás Conechny se perfila para continuar como titular en el frente de ataque.

Aldosivi, urgido pero con una oportunidad

El equipo marplatense, dirigido por Israel Damonte, tampoco atraviesa un buen momento. Se ubica 14° en la Zona B con apenas seis puntos y aún no conoce la victoria en el torneo, situación que comparte con Deportivo Riestra.

Sin embargo, el contexto del rival le abre una puerta: enfrentar a un Racing golpeado puede ser la chance ideal para cambiar la historia.

Posibles formaciones

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Emanuel Iñíguez, Santiago Moya, Néstor Breitenbruch; Esteban Rolón, Alan Sosa, Martín García; Natanael Guzmán, Nicolás Cordero y Facundo de la Vega. DT: Israel Damonte.

Racing: Facundo Cambeses; Agustín García Basso, Nazareno Colombo, Franco Pardo, Ezequiel Cannavo; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Gonzalo Sosa. DT: Gustavo Costas.