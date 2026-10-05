El Torneo Desarrollo de la ASB continúa avanzando y quedó completada la fecha 9, que volvió a ofrecer importantes movimiento en sus diferentes categorías
Torneo Desarrollo: se completó la fecha 9 con intensa actividad
El Torneo Desarrollo continúa avanzando y quedó completada la fecha 9, que volvió a ofrecer importantes movimiento en sus diferentes categorías
Por Ovación
La actividad tuvo como principal característica la participación de las tres categorías que forman parte del certamen, con encuentros que se disputaron a lo largo de la jornada y permitieron darle cierre a una nueva fecha del segundo torneo de la presente temporada.
Con la novena jornada ya finalizada, los equipos siguen transitando una competencia que empieza a entrar en una etapa importante, donde cada presentación adquiere mayor relevancia de cara a lo que viene.
TORNEO DESARROLLO – FECHA 9 – DOMINGO 4 DE OCTUBRE
CATEGORÍA INFANTILES
Atlético Franck 45 – Gimnasia 43
Regatas (SF) 36 – Alianza (ST) 48
Almagro 43 – Polideportivo Recreo 72
Ateneo 12 – Colón (SF) 12 (PC, resto amistoso)
CATEGORÍA CADETES
Atlético Franck 58 – Gimnasia 34
Regatas (SF) 33 – Alianza (ST) 52
Rivadavia Juniors 44 – CUST 50
Almagro 40 – Polideportivo Recreo 89
Ateneo 22 – Colón (SF) 90
CATEGORÍA JUVENILES
Atlético Franck 50 – Gimnasia 51
Regatas (SF) 55 – Alianza (ST) 71