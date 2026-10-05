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Torneo Desarrollo: se completó la fecha 9 con intensa actividad

El Torneo Desarrollo continúa avanzando y quedó completada la fecha 9, que volvió a ofrecer importantes movimiento en sus diferentes categorías

Ovación

Por Ovación

5 de octubre 2026 · 15:09hs
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Torneo Desarrollo: se completó la fecha 9 con intensa actividad

El Torneo Desarrollo de la ASB continúa avanzando y quedó completada la fecha 9, que volvió a ofrecer importantes movimiento en sus diferentes categorías

La actividad tuvo como principal característica la participación de las tres categorías que forman parte del certamen, con encuentros que se disputaron a lo largo de la jornada y permitieron darle cierre a una nueva fecha del segundo torneo de la presente temporada.

Con la novena jornada ya finalizada, los equipos siguen transitando una competencia que empieza a entrar en una etapa importante, donde cada presentación adquiere mayor relevancia de cara a lo que viene.

TORNEO DESARROLLO – FECHA 9 – DOMINGO 4 DE OCTUBRE

CATEGORÍA INFANTILES

Atlético Franck 45 – Gimnasia 43

Regatas (SF) 36 – Alianza (ST) 48

Almagro 43 – Polideportivo Recreo 72

Ateneo 12 – Colón (SF) 12 (PC, resto amistoso)

CATEGORÍA CADETES

Atlético Franck 58 – Gimnasia 34

Regatas (SF) 33 – Alianza (ST) 52

Rivadavia Juniors 44 – CUST 50

Almagro 40 – Polideportivo Recreo 89

Ateneo 22 – Colón (SF) 90

CATEGORÍA JUVENILES

Atlético Franck 50 – Gimnasia 51

Regatas (SF) 55 – Alianza (ST) 71

Desarrollo ASB Gimnasia
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