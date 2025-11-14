Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Los de arriba dominaron en el cierre de la fecha 20 del Oficial A2

Alumni, Colón (SF) y Regatas Coronda sumaron éxitos importantes como visitante este jueves por la noche al cerrarse la fecha 20 del Torneo Oficial A2

14 de noviembre 2025 · 14:32hs
Alumni, Colón (SF) y Regatas Coronda sumaron éxitos importantes como visitante este jueves por la noche al cerrarse la fecha 20 del Torneo Oficial A2. Asimismo, Santa Rosa le ganó a Centenario también en la ruta. A continuación, los resultados con sus respectivo máximos anotadores.

TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 20

Miércoles 12 de noviembre

CUST B 60 (Nicolás Nessier 18) - República del Oeste 83 (Alejo Bieler 18)

Jueves 13 de noviembre

Almagro B 63 (Franco Parola 15) - Alumni (LP) 76 (Gianluca Simonella 33)

Kimberley 57 (Santino Chantiri 20) - Regatas Coronda 65 (Mariano Luzzi 13)

Centenario 70 (Juan Nagel 14) - Santa Rosa 87 (Leandro Sasia 22)

UNL 61 (Franco Pérez 14) - Colón (SF) 72 (Esteban Espinoza 16)

Libre: Macabi

TABLA DE POSICIONES

Alumni 34 (15-4); Colón y Regatas Coronda 32 (14-4); República del Oeste 30 (13-5); Almagro B 29 (11-7); Kimberley 28 (9-10); Macabi 27 (9-9); CUST B 24 (6-12); Santa Rosa 23 (5-13); UNL 22 (4-14); Centenario 17 (0-18)(-1)

