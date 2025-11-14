Los de arriba dominaron en el cierre de la fecha 20 del Oficial A2

Alumni, Colón (SF) y Regatas Coronda sumaron éxitos importantes como visitante este jueves por la noche al cerrarse la fecha 20 del Torneo Oficial A2

