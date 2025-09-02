Uno Santa Fe | Ovación | Torneo Oficial

Torneo Oficial A2: Colón y República siguen arriba

Colón venció a UNL y República del Oeste superó a CUST B, en el marco de la fecha 9 del Torneo Oficial A2, para mantenerse en la cima.

2 de septiembre 2025 · 07:31hs
Colón y República del Oeste superaron a UNL y CUST B respectivamente por la Fecha 9 del Torneo Oficial A2 para seguir en lo más alto de las posiciones.

Asimismo, Regatas Coronda y Alumni ratificaron sus buenas campañas, en tanto Santa Rosa ganó su primer partido del certamen.

TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 9

Lunes 1 de septiembre

Regatas Coronda 79 (Matías Oyarzabal 18) - Kimberley 58 (Federico Sunier 23)

República del Oeste 69 (Matías Lazcano 17) - CUST B 53 (Ignacio Guidi 17)

Colón (SF) 72 (Ulises Rodríguez 15) - UNL 52 (Martín Felcaro 16)

Santa Rosa 75 (Julián Canteros 24) - Centenario 39 (Manuel Bertello 20)

Alumni (LP) 73 (Luciano Torren 21) - Almagro B 68 (Franco Parola 21)

Libre: Macabi

TABLA DE POSICIONES

Colón y República del Oeste 13 (6-1); Alumni 13 (5-3); Regatas Coronda 12 (5-2); Macabi 11 (4-3); Almagro B y Kimberley 11 (4-3); CUST B 10 (3-4); UNL 8 (1-6); Santa Rosa 8 (1-6) y Centenario 7 (0-7)

